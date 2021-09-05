



Однако одновременно минские домохозяйства сообщают о самых крупных льготах.

Ежеквартально власти замеряют уровень жизни белорусов через выборочные обследования, пишут banki24.by. В таких обследованиях участвуют несколько тысяч домашних хозяйств.





Домашнее хозяйство — это человек или группа людей, которые живут совместно, обеспечивают себя необходимым для жизни и полностью или частично объединяют свои средства. В бытовой лексике аналогом домашнего хозяйства можно назвать семью.





Переносимость результатов по выборке на всех белорусов обеспечивается с помощью максимального соответствия выборки структуре всего населения страны по данным переписи. Как показывает практика, погрешность в таком случае крайне невелика.





По итогам 2 квартала 2021 года средние по стране доходы на домашнее хозяйство составили 1516 BYN в месяц. Обратите внимание, что это доходы на всю семью в целом, а не на одного ее члена.





В городской местности доходы существенно выше, чем в сельской. За отчетный период в городах и поселках городского типа они составили 1590 BYN в месяц, а на селе — 1278 BYN.





По белорусской методике частью доходов выступают натуральные льготы и выплаты. Интересно, что в городской местности эти льготы и выплаты кратно выше, чем в сельской — 21,8 BYN против 6,7 BYN в месяц на домохозяйство.





Такая разница по льготам и выплатам складывается неслучайно. По средней сумме льгот и выплат лидирует Минск, который концентрирует около 2 млн человек из 9,3 млн жителей РБ.





Столица лидирует в стране по уровню доходов домашних хозяйств. Во 2 квартале 2021-го они составили 1858 BYN в месяц, тогда как в областях — от 1339 BYN по Витебской и Могилевской до 1505 BYN по Брестской.





Тем не менее, минчане больше пользуются льготами, чем остальные белорусы. Средний уровень покрытия льготами по столице достиг 44 BYN в месяц против 4,8–27,6 BYN в регионах.





В целом по Беларуси около 21,8% домашних хозяйств сообщили о натуральных льготах и выплатах в их пользу. Средний уровень доходов в пересчете на деньги у таких семей составил 83,9 BYN в месяц.





Среди льготников Минска уровень «обилеченности» составил 159,7 BYN в месяц, а среди провинциалов — от 31,9 BYN в Могилевской области до 68,4 BYN в Гомельской. Таким образом, минчане при более высоких доходах одновременно пользуются большим объемом льгот.