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Глава компании Илон Маск в разговоре с топ-менеджерами заявил, что премьера готового к выпуску электропикапа состоится не ранее конца 2022 года, а его массовая сборка в больших объемах начнется только во второй половине 2023 года.





Напомним, пишет Автобизнес со ссылкой на Autonews.ru, концептуальная версия электрокара Tesla Cybertruck была представлена в ноябре 2019 года, а его серийное производство должно было начаться до конца 2021 года. Впоследствии Маск отложил премьеру пикапа на начало 2022 года, а теперь получается, что старт его выпуска переносится еще минимум на один год.





При этом глава Tesla в очередной раз заявил об уникальности созданного электрокара: "Это совершенно особенный проект. Как ошибка в Матрице. Как автомобиль, который разработали специально для Нео".





Концепт Tesla Cybertruck, представленный два года назад, был неоднозначно встречен публикой и прессой. В частности, пикап подвергся критике за примитивность дизайна. Несмотря на это, к настоящему времени Tesla получила уже свыше полумиллиона предзаказов на покупку Cybertruck. По предварительным данным, цены на автомобиль, который составит конкуренцию Ford F-150 Lightning и GMC Hummer EV, будут начинаться от 49 тыс. долларов.

Пикап будет доступен в трех основных модификациях: с одним, двумя или тремя электрическими моторами. Начальная версия модели с одним агрегатом сможет разгоняться до 100 км/ч за 6,5 секунды, тогда как самый мощный трехмоторный вариант Tri Motor сможет набирать "сотню" за 2,9 секунды. Заявленный запас хода без подзарядки в зависимости от модификации варьируется от 400 до 800 км.