На «Гродно Азот» обнаружили трещину на печи и утечку газа, но ее продолжат эксплуатировать
2 сентября около 22.00 на предприятии «Гродно Азот» при плановом обходе оборудования печи риформинга оперативным персоналом была обнаружена трещина на переходном конусе подъемной трубы 12 ряда с истечением конвертированного газа.
— Персоналом незамедлительно были приняты меры по контролю и безопасности – подведен азот, обеспечены периодические анализы воздушной среды в зоне пропуска переносным газоанализатором, - сообщает s13.ru со ссылкой на газету «Гродненский химик».
3 сентября техническими службами предприятия, после всестороннего анализа ситуации, было принято решение о дальнейшей эксплуатации при выполнении дополнительных технических мер безопасности и контроля.
Как сообщает ведомственное издание, угрозы городу, экологии, жителям города и работникам предприятия нет.
Во время плановой остановки цеха с 10 сентября будет произведен ремонт дефектного узла.
11:04 05/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение