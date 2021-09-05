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На «Гродно Азот» обнаружили трещину на печи и утечку газа, но ее продолжат эксплуатировать

2 сентября около 22.00 на предприятии «Гродно Азот» при плановом обходе оборудования печи риформинга оперативным персоналом была обнаружена трещина на переходном конусе подъемной трубы 12 ряда с истечением конвертированного газа.


— Персоналом незамедлительно были приняты меры по контролю и безопасности – подведен азот, обеспечены периодические анализы воздушной среды в зоне пропуска переносным газоанализатором, - сообщает s13.ru со ссылкой на газету «Гродненский химик».

3 сентября техническими службами предприятия, после всестороннего анализа ситуации, было принято решение о дальнейшей эксплуатации при выполнении дополнительных технических мер безопасности и контроля.

Как сообщает ведомственное издание, угрозы городу, экологии, жителям города и работникам предприятия нет.

Во время плановой остановки цеха с 10 сентября будет произведен ремонт дефектного узла.
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