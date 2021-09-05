



— Персоналом незамедлительно были приняты меры по контролю и безопасности – подведен азот, обеспечены периодические анализы воздушной среды в зоне пропуска переносным газоанализатором, - сообщает s13.ru со ссылкой на газету «Гродненский химик».





3 сентября техническими службами предприятия, после всестороннего анализа ситуации, было принято решение о дальнейшей эксплуатации при выполнении дополнительных технических мер безопасности и контроля.





Как сообщает ведомственное издание, угрозы городу, экологии, жителям города и работникам предприятия нет.





Во время плановой остановки цеха с 10 сентября будет произведен ремонт дефектного узла.