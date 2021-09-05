Где найти резервы для сбережений?

В этом поможет учет доходов и расходов. Расчеты покажут, пишет Myfin.by, какую сумму получили и на что ее потратили.





«В конце каждого месяца все расходы сводятся, группируются, и получается итог расходов в разбивке по статьям. На основании данных о расходах за несколько месяцев можно сделать выводы, в какой статье расходы в норме, где – завышены, а где находятся главные резервы для экономии (в идеале их нужно найти в каждой статье). Только на основании учета мы можем анализировать, планировать и создавать свой собственный резерв», – подчеркнула Юлия Сакович, цитирует БЕЛТА со ссылкой на публикацию газеты «7 Дней».





Для этого можно скачать специальное приложение на телефон.

Какой механизм накопления лучше всего использовать?

Существует правило: в первую очередь заплати себе. Вначале следует пополнять свой финансовый резерв. Огромная ошибка – откладывать деньги в конце месяца и только то, что осталось после всех расходов.





«О сбережениях нужно думать так же, как и о любых других счетах, обязательных для оплаты. Сделайте это своим правилом и воспринимайте как обязательную часть выплат», – советует эксперт.





Откладывайте минимум 10% от дохода или установите другой размер в зависимости от своих возможностей.





Возьмите за правило:

получили зарплату – отложили обычный процент;

получили незапланированную премию, денежный приз или подарок – можно отложить больше.

Как, откладывая деньги, накопить на серьезную покупку: квартиру или машину?

Вам необходим личный финансовый план.1 Начать нужно с постановки четкой и реальной цели. Важно оценить, сколько денег вам требуется накопить и к какой дате.





«Важно расставлять приоритеты и планировать значимые покупки заранее. Затем нужно посчитать, сколько необходимо откладывать каждый месяц, чтобы получилось собрать деньги к запланированному сроку», – рассказала специалист Нацбанка.





Наличие сбережений позволит воспользоваться кредитом или другим финансовым инструментом.





«Может показаться странным: зачем сбережения, если человек собирается брать кредит? Тем не менее, это очень важно! Если завтра он лишится работы, как же тогда платить банку и одновременно жить? Именно поэтому, до того, как взять кредит, необходимо убедиться, что у вас есть деньги в запасе», – отметила эксперт.





Лучше копить деньги, используя подходящие финансовые инструменты. Выбирать их нужно исходя из доходности, рисков и сроков. Вы будете получать дополнительный доход – и его тоже нужно отразить в финансовом плане.





Где лучше всего хранить деньги, если человек начал их накапливать?

Традиционный и самый удобный инструмент для хранения сбережений – это банковский вклад (депозит).





«Выбирая вид вклада, нужно внимательно изучить предложения разных банков. Причем обращать внимание не только на размер процентной ставки. Узнайте, какой она будет – фиксированной или плавающей? Возможно ли внесение дополнительных взносов? Будет ли ваш вклад отзывным или безотзывным, с капитализацией процентов или без нее? По безотзывным депозитам проценты выше, но вы должны знать, что деньги нельзя будет снять со счета по первому требованию», – рассказала Юлия Сакович.





Копить можно также с помощью акций, облигаций, драгметаллов, используя услугу доверительного банковского управления и некоторые другие способы. Надо помнить, что чем выше потенциальная доходность, тем выше потенциальный риск.

Какие ошибки совершают люди, которые решили накопить денег?

Многие считают, что делать сбережения могут только те, кто имеет постоянный и большой доход.





«Такое мнение в корне ошибочно. Есть люди, которые имеют довольно высокий доход, но в конце месяца у них все равно ничего не остается, потому что все свои деньги они тратят «на жизнь». Человек всегда будет увеличивать свои траты на что-либо, если будет расти его доход», – подчеркнула Юлия Сакович.





Помните об этом и не поддавайтесь соблазну потратить «лишние» деньги, а сберегайте их.





Главное – установить размер сбережений и откладывать деньги регулярно.







