



При этом количество карт платежной системы БЕЛКАРТ сократилось на 27%, до 1,7 млн штук, а количество карт БЕЛКАРТ/Maestro — на 1,17%, до 1,879 млн штук.





Количество карт Visa в обращении выросло на 7,5% — до 5,992 млн штук, пишет Officelife.media. Для сравнения: объем карт конкурирующей платежной системы MasterCard вырос на 0,5% — до 5,695 млн штук.





Карт китайской системы UnionPay стало больше в обращении на 3% и составляет 3,3 тыс. штук.





Таким образом, самые сильные позиции на рынке — у карт платежной системы Visa, ее доля выросла до 39,2% с 36 на начало года. Доля карт MasterCard возросла до 37,3% с 36,6 на 1 января.





Доля карт платежной системы БЕЛКАРТ сократилась до 11%, доля карт БЕЛКАРТ/Maestro стабильно держится на уровне 12%.





Конкуренция платежных систем на белорусском рынке привела к тому, что за последние 10 лет доля карт национальной платежной системы сократилась с 36 до 11%.





Если доля Visa cократилась незначительно — с 41,3 до 39%, то доля MasterCard на протяжении 10 лет неуклонно росла: с 22,6 до 37,3%.