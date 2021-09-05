



В подробностях о налоге рассказала журналистам «Лiдскай газеты» заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Лидскому району Светлана Пакало.





— Кто является плательщиками транспортного налога?





— Плательщиками транспортного налога признаются, в частности, физические лица. С учётом положений статьи 19 Налогового кодекса (далее — НК) физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей в Республике Беларусь, также являются плательщиками транспортного налога. При передаче транспортного средства в финансовую аренду (лизинг) плательщиком налога признаётся лизингополучатель.





— Что подпадает под транспортный налог?





— Объектами налогообложения транспортным налогом являются транспортные средства, зарегистрированные за физическими лицами в Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел.





— Такая ситуация. За гражданином Б. зарегистрирован автомобиль 2010 года выпуска. Гражданин Б. несколько лет назад передал свой автомобиль по доверенности гражданину А. без переоформления документов. Кто в данном случае будет уплачивать транспортный налог?





— Данный автомобиль будет признаваться объектом налогообложения транспортным налогом. Плательщиком налога выступит гражданин Б., за которым зарегистрировано такое транспортное средство в ГАИ МВД.

Какие транспортные средства не подлежат налогообложению?

В НК определён перечень транспортных средств, зарегистрированных в ГАИ МВД, которые не признаются объектами налогообложения транспортным налогом. К таковым, в частности, относятся транспортные средства:





- выбывшие из обладания его собственника (владельца) в результате противоправных действий других лиц. Например, в результате кражи (угона);

выпущенные в 1991 году или ранее, либо средства, сведения о годе выпуска которых отсутствуют;

- категории M1 или M1G, приводимые в движение исключительно электрическим двигателем. По таким транспортным средствам не требуется уплата транспортного налога по 31 декабря 2025 года;

- специально оборудованные для использования инвалидами.





Поскольку указанные транспортные средства не являются объектами налогообложения транспортным налогом, соответственно, по ним уплачивать транспортный налог не требуется.





Например, в отношении гражданина А. в ГАИ МВД зарегистрировано два транспортных средства: Audi 1991 года выпуска и BMW 2006 года выпуска.





В данном случае объектом налогообложения транспортным налогом будет признаваться только BMW 2006 года выпуска, за Audi 1991 года выпуска транспортный налог не уплачивается.

Какие льготы предусмотрены при уплате транспортного налога?

Статьёй 307-3 НК определены отдельные категории транспортных средств, в отношении которых предусмотрено освобождение от транспортного налога.





Так, освобождаются от транспортного налога транспортные средства:





- в отношении которых не истёк срок действия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, за выдачу которого была уплачена государственная пошлина;

- снятые с учёта до 1 июля 2021 года.





Соответственно, физические лица, уплатившие до 1 января 2021 года государственную пошлину и получившие разрешение на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении, по транспортным средствам, подлежащим налогообложению транспортным налогом, будут освобождаться от уплаты транспортного налога на период действия названного разрешения.





Транспортный налог будет исчисляться с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истёк срок действия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, за выдачу которого была уплачена государственная пошлина.





— Ещё пример. Гражданин А. из Гродно уплатил государственную пошлину и получил разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении в мае 2020 года. Срок действия разрешения истекает 31 мая 2021 года. За какой период не надо уплачивать транспортный налог?





— Соответственно, транспортное средство гражданина А. будет освобождено от транспортного налога на период срока действия разрешения, а именно с 1 января 2021 по 31 мая 2021 года.





— Если гражданин Б. уплатил государственную пошлину в декабре 2020 года, а разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении получил в январе 2021 года, надо ли уплачивать транспортный налог?





— Поскольку разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении получено физическим лицом уже в 2021 году, когда выдача указанного разрешения не являлась объектом обложения государственной пошлиной, то у гражданина Б. возникает обязанность по уплате транспортного налога за 2021 год в отношении данного транспортного средства.





Вместе с тем государственная пошлина, уплаченная гражданином Б. в 2020 году, подлежит возврату либо зачёту в счёт уплаты налогов, в том числе транспортного налога, сборов (пошлин), в соответствии со статьёй 66 НК.

Если транспортное средство снято с учёта после 1 июля, как уплачивается транспортный налог?

В отношении транспортных средств, снятых с учёта 1 июля 2021 года и позже, исчисление транспортного налога будет прекращаться с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором транспортное средство было снято с учёта.





Одновременно при продаже транспортного средства и постановке его на учёт за новым владельцем транспортный налог будет исчисляться новому владельцу с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произведена государственная регистрация транспортного средства в ГАИ МВД.





Например, гражданин В. 10 июля 2021 года снял с учёта в Гродненской ГАИ транспортное средство, в отношении которого в 2020 году истёк срок действия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, за выдачу которого уплачена государственная пошлина, для дальнейшей продажи. После совершения сделки купли-продажи новый владелец транспортного средства гражданин Г. зарегистрировал в ГАИ МВД указанное транспортное средство 25 июля 2021 года.





В данном случае транспортный налог за 2021 год будет исчислен гражданину В. за период с 1 января 2021 по 31 июля 2021 года, а гражданину Г. — за период с 1 августа 2021 по 31 декабря 2021 года.

Кто вправе получить освобождение от транспортного налога?

Полное или частичное освобождение от уплаты транспортного налога вправе получить физические лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Такое освобождение предоставляется физическим лицам местными Советами депутатов или по их поручению исполнительными и распорядительными органами. Освобождение от уплаты транспортного налога предоставляется только по транспортным средствам, не используемым при осуществлении предпринимательской деятельности.





— Кто исчисляет транспортный налог для физических лиц?





— Физическим лицам транспортный налог исчисляется налоговым органом исходя из установленных ставок.





Ставки транспортного налога устанавливаются в зависимости от разрешённой максимальной массы (например, на легковой или грузовой автомобиль), вместимости (например, на автобус) или за одну единицу транспортного средства (например, на мотоцикл) согласно приложению 27 к НК.





— Предусмотрено ли снижение ставки транспортного налога для отдельных плательщиков?





— В НК определена категория физических лиц, для которых ставка транспортного налога снижена.





Так, ставка транспортного налога снижена:





на 50% в отношении транспортных средств, зарегистрированных за ветераном Великой Отечественной войны, инвалидом I или II группы, лицом, достигшим общеустановленного пенсионного возраста, или лицом, имеющим право на пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста;

на 25% — в отношении транспортных средств, зарегистрированных за инвалидом III группы.





Право на снижение ставки предоставляется только при условии наличия у физического лица действительного водительского удостоверения соответствующей категории.





Также право на пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста имеют:





- граждане за работу с особыми условиями труда по списку таких производств, работ, профессий, должностей, установленных законодательством (статья 12 Закона Республики Беларусь от 17 апреля 1992 года № 1596-XII «О пенсионном обеспечении»; далее — Закон № 1596-XII);

- работники, непосредственно занятые полный рабочий день на подземных и открытых горных работах (ст. 13 Закона № 1596-XII);

- иные физические лица, указанные в статьях 17—22 Закона № 1596-XII.





Физические лица, не достигшие возраста для назначения пенсии на общих основаниях или не имеющие права на снижение общеустановленного пенсионного возраста, не относятся к пенсионерам по возрасту и, соответственно, не имеют права на снижение ставки транспортного налога. Например, это физические лица, которым назначена пенсия за выслугу лет (статья 14 Закона Республики Беларусь от 17 декабря 1992 года № 2050-XII «О пенсионном обеспечении военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Следственного комитета Республики Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и органов финансовых расследований»).





Допустим, гражданин А. является владельцем легкового автомобиля Volvo 2002 года выпуска максимальной разрешённой массой 1,60 т. В сентябре 2021 года гражданин А. выйдет на пенсию по выслуге лет как военнослужащий, при этом не достигнет общеустановленного пенсионного возраста. Разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении гражданин А. получил в январе 2021 года, государственная пошлина за его выдачу не уплачивалась. Транспортный налог будет исчислен гражданину А. за период с 1 января 2021 по 31 декабря 2021 года. Ставка налога в данном случае не будет снижена на 50%.

Как уплачивается транспортный налог физическими лицами?

Транспортный налог уплачивается физическим лицом за каждое транспортное средство, зарегистрированное в ГАИ МВД, на основании извещения налогового органа установленной формы, ежегодно вручаемого такому плательщику не позднее 1 сентября года, следующего за истекшим календарным годом.





Уплата транспортного налога плательщиками — физическими лицами производится ежегодно не позднее 15 ноября года, следующего за истекшим календарным годом.





В НК также определены нормы, устанавливающие особенности уплаты транспортного налога за 2021 год.





Так, физические лица, не получившие по состоянию на 1 января 2021 года в установленном порядке разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, за выдачу которого уплачена государственная пошлина, обязаны уплатить не позднее 15 декабря 2021 года авансовый платёж в размере одной базовой величины, а в отношении прицепа, прицепа-дачи (каравана) и мотоцикла — в размере 20 руб. за каждый объект налогообложения. Извещение на такие платежи будет направлено налоговым органом не позднее 1 ноября 2021 года. Доплату транспортного налога за 2021 год потребуется произвести не позднее 15 ноября 2022 года на основании извещения налогового органа, вручаемого не позднее 1 сентября 2022 года.

Каким образом вручается извещение на уплату налога?

Извещение направляется по почте, а для физических лиц, у которых открыт личный кабинет плательщика, направляется в личный кабинет. Открыть личный кабинет может физическое лицо, обратившись в любую налоговую инспекцию независимо от места регистрации, а также в настоящее время реализована возможность регистрации физических лиц в личном кабинете плательщика с использованием процедуры идентификации посредством межбанковской системы идентификации (далее — МСИ). Сервис позволяет плательщику получить учётную запись и пароль без личного обращения в инспекцию МНС.





Пройти регистрацию в личном кабинете посредством МСИ могут физические лица, не имеющие учётной записи в личном кабинете плательщика на портале МНС и состоящие на учёте в налоговых органах.





Для осуществления процедуры регистрации необходимо наличие учётной записи в личном кабинете МСИ. При отсутствии учётной записи в личном кабинете МСИ пользователь может пройти процедуру саморегистрации на официальном сайте ОАО «НКФО „ЕРИП“».