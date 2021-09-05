



Наталья Лапука. С 2019 года двое сотрудников центра получили аттестаты налоговых консультантов, оказывают услуги по консультированию физических лиц. О том, какие подводные камни могут ожидать белорусов с низкими официальными доходами, VB.by рассказала директор Центра поддержки предпринимательства ООО «ГудФайл». С 2019 года двое сотрудников центра получили аттестаты налоговых консультантов, оказывают услуги по консультированию физических лиц.





– Когда к нам обращаются люди за помощью, мы уже мало чем можем им помочь, – поясняет Наталья Лапука. – Потому что налоговая проверяет доходы физических лиц за десять лет. То есть сейчас превышение расходов над доходами берется за период с 2011 по 2021 год. Даже если человек получил деньги, например, в дар, он может об этом не вспомнить и уж тем более не подтвердит. А налоговая знает всё, ну или почти всё.





Проверка доходов оформляется в расчет и предоставляется физлицу. Самые главные выводы в расчете — это превышение расходов над доходами. И этот документ – основа для требования предоставить декларацию о доходах и имуществе. Для получения информации налоговая инспекция запрашивает данные из базы тунеядцев, БТИ, ГАИ, таможенных органов, учитываются оплаченные телефонные разговоры, рассрочки. Ну и соседи, конечно, не дремлют. Как только за забором трава зеленее, того и гляди донесут куда надо о том, что человек живет не по средствам. Анонимные сообщения тоже рассматриваются.





Как понять, что вы можете попасть в «ловушку бедности»? Это отнюдь не метафора модных психологов. При анализе данных, полученных из перечисленных источников, всегда учитывается величина бюджета прожиточного минимума – то минимальное количество бытовых расходов, без которых человек не сможет существовать. Он устанавливается государством и регулярно пересматривается. Сегодня это 283,46 рубля в месяц.





И здесь начинается веселая арифметика. Для того чтобы считаться нетунеядцем, достаточно работать хотя бы на полставки. При этом работодатель может вам платить 200 рублей до уплаты налогов и не будет тем самым нарушать закон, потому что минимальная заработная плата на ставку составляет 400 рублей. Работодатель выплатил меньше 200 рублей и остался в белом пальто, а вы получили сумму, которая не сможет обеспечить базовые потребности. Но зато – не тунеядец! Радоваться этому, возможно, предстоит недолго.









Какой вывод делает проверяющий из налоговой инспекции? Что где-то вы нашли средства, чтобы обеспечить себя базовым минимумом, сверх этого достали денег на рассрочку, телефонные переговоры, покупку авто и так далее.





Эта разница между вашим официальным доходом и посчитанным расходом облагается налогом для физических лиц в размере 16%. Хорошо если подобные случаи имели эпизодический характер, но часто за 10 лет проверок сумма для доплаты налога получается весьма существенной.





Возьмем другой пример. Вы работаете как ИП, самозанятый, в агротуризме и исправно платите налог. Для индивидуального предпринимателя, который работает на едином налоге, за доход физического лица будет браться сумма налога, умноженная на десять. Для тех, кто трудится на подоходном налоге, сумма, которая осталась после его уплаты, была снята со счета ИП как «доход предпринимателя» или переведена на личный расчетный счет. Если это меньше БПМ, вы снова попадаете в поле зрения налоговой инспекции.





Есть нюанс с приемом платы пластиковыми картами. Довольно часто предприниматели или самозанятые, работающие онлайн или оффлайн, для удобства клиентов предлагают перевести деньги на карту. Если это личная карта человека, то налоговая может посчитать это доходом физического лица, с которого нужно уплатить 16%. При перечислении на карту ИП или корпоративную суммы будут считаться как доход ИП. Для человека разницы нет, а вот для налоговой – принципиальная, потому что у человека-физического лица и ИП разные учетные номера налогоплательщика. Совпадает он только у самозанятых и ремесленников.





Это – наиболее распространенные примеры подобных ловушек, каждый случай всегда индивидуальный, а единого решения нет. Поэтому прежде чем экономить на налогах либо хвастаться дорогими покупками, лучше задуматься, к чему это в конечном итоге приводит. Скупой, в конце концов, частенько платит дважды.





Случай из практики

Недавно брестчанин получил от налоговой инспекции свое «письмо счастья» с предложением уплатить 16 % налога за десять лет. Почти весь отчетный период мужчина работал по найму либо был ИП. Почему же он попал в «ловушку бедности»? На протяжении трех лет мужчина занимался перепродажей автомобилей, уплачивая подоходный налог. Либо дела шли неважно, либо брестчанин пытался сэкономить на налоге, но декларировал суммы доходов заметно ниже бюджета прожиточного минимума. Какое-то время был самозанятым, а в последние несколько лет вообще укатил за границу на заработки. Теперь ему приходится доказывать, как он жил на такие смешные деньги все эти годы. Примечательно, что никаких крупных покупок за этот период мужчина не делал. Налоговая просто посчитала разницу между БПМ и задекларированным доходом и стоимость звонков с мобильного телефона. Возможно, он попал в базу незанятых в экономике, как это часто бывает с теми, кто работает в другой стране. Суммы к уплате налога не называются, но даже если умножить на 120 месяцев 10 рублей, получается немалый расход.





Калькулятор





- Бюджет прожиточного минимума составляет 283,46 рубля.

- Минимальная заработная плата на полставки – 200 рублей до уплаты налога, примерно 172 рубля после уплаты налога.

- Разница – 111,46.





Допустим, разговоры по мобильному телефону составляют 10 рублей в месяц (итого: 121,46). Итого к уплате налога по ставке 16% могут представить сумму 19,43 рубля в месяц. А теперь умножьте это на год, десять лет.



