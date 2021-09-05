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Минфин Финляндии изучает возможность введения отрицательного подоходного налога

Минфин Финляндии изучает возможность введения отрицательного подоходного налога для малообеспеченных групп населения.



Это предложение оценивает рабочая группа, в которую вошли представители налоговой администрации и Министерства социальных дел и здравоохранения.

Механизм поддержки, который предлагается использовать и для уязвимых групп, и для предпринимателей, предполагает доплаты из бюджета тем, пишет Officelife.media, кому положен налоговый вычет на сумму, превысившую перечисленные государству налоги.

Методические рекомендации по запуску механизма доплат решено подготовить к лету 2022 года, а выплаты начать в 2023 году.

В 2017–2018 годах Финляндия реализовала эксперимент, предложив безработным базовый безусловный доход. Почти 2 тыс. граждан в рамках эксперимента получали ежемесячно по €560, которые не облагались налогами.

Однако пособие, которое отставало от прожиточного минимума, не позволило получателям победить бедность, и они подавали заявления на другую социальную помощь.
Источник: Елена Зенкевич
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