







Это предложение оценивает рабочая группа, в которую вошли представители налоговой администрации и Министерства социальных дел и здравоохранения.





Механизм поддержки, который предлагается использовать и для уязвимых групп, и для предпринимателей, предполагает доплаты из бюджета тем, пишет Officelife.media, кому положен налоговый вычет на сумму, превысившую перечисленные государству налоги.





Методические рекомендации по запуску механизма доплат решено подготовить к лету 2022 года, а выплаты начать в 2023 году.





В 2017–2018 годах Финляндия реализовала эксперимент, предложив безработным базовый безусловный доход. Почти 2 тыс. граждан в рамках эксперимента получали ежемесячно по €560, которые не облагались налогами.





Однако пособие, которое отставало от прожиточного минимума, не позволило получателям победить бедность, и они подавали заявления на другую социальную помощь.



