Работа в ночное время для медика, пожарного, охранника — привычное дело, а вот увидеть за работой механизатора в 2-3 часа ночи — до недавнего времени было явно в диковинку. Но все изменилось с того момента, когда в одно из слонимских сельхозпредприятий пришел иностранный инвестор.





Время ближе к 23 часам, на улице темно, а совхозное поле залито ярким светом, который исходит от работающего трактора. Подхожу поближе, чтобы поинтересоваться у механизатора, почему он так поздно работает.









Тракторист Сергей Паливников, так он представился, рассказал, что работает на этом тракторе с напарником Владимиром Колодко в две смены.





— Мы работаем теперь в две смены: первая смена начинается с 8 утра и длится до 20 часов вечера, вторая — с 20 часов вечера до 8 утра.





— Целую ночь будете пахать поле?





— Да, немного непривычно работать ночью. У нас сейчас новый хозяин, который живет в Польше. Он купил технику, платит хорошо. Посеял рапса около тысячи гектаров, ему надо уложиться в сроки: надо успеть землю запахать, чтобы потом ее засеять.





— Как работается при новом хозяине?





— Хорошо, зарплата выше, чем была в совхозе. По две тысячи выходит. Кто работает, тот и получает хорошо. Хозяин сказал: «Кто будет работать хорошо, не будет воровать и пить, буду платить». Так он еще, кроме зарплаты, дает премию хорошую. Чтобы и дальше так было. Надеемся, что будет лучше.





Хозяин взял еще землю и в другом районе Гродненской области, порой приходится ездить и туда работать.





— Вам раньше в совхозе приходилось работать ночью?





— Нет. Там день отработал и все.





Что за новые изменение произошли в КСУП «Дружба-Агро», прокомментировал заместитель председателя Слонимского райисполкома, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Виталий Юровский.





Виталий Марьянович пояснил, что коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Дружба-Агро» больше нет. С июня 2021 года образовано ООО «РОДАНАГРОСЛОНИМСКИЙ», земли которого переданы в бессрочное пользование польскому инвестору.





Напомним, что КСУП «Дружба-Агро», по данным Слонимского райисполкома, с июля 2020 года находилось в процедуре ликвидации. Общие долги на 1 января 2021 года составляли 10319 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность 8506 тыс. руб.



