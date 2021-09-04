Минфин два раза увеличивал запланированный дефицит бюджета на 2021 год. В последний раз он дошёл до 6 млрд рублей. Однако дела идут намного лучше, чем рассчитывал Минфин.





Еврорадио поговорило с экспертами и узнало, что подкрепляет бюджет и долго ли будет сохраняться такой тренд.

«Цены росли на то, что мы производим»

Старший научный сотрудник BEROC Лев Львовский говорит, что наполнению бюджета помогли благоприятные условия для внешней торговли.





— По информации, которая у нас была на начало года, всё должно было развиваться так, как планировал Минфин. Возможно, они делали дефицит чуть побольше, чтобы, если что, рапортовать, что он оказался меньше, чем запланированный.





Но произошло два неожиданных события. Одно из них уже отыграло, другое ещё нет.





Первое — рост мировых цен. Нам повезло, цены росли именно на то, что мы производим, в частности наша обрабатывающая промышленность.





Второе событие — выделенные Беларуси SDR от МВФ почти на $1 млрд.





— Эти средства, конечно, в бюджет нельзя будет положить. Но так или иначе они позволят нам либо получить новый кредит под эти SDR, либо какие-то деньги не будут потрачены на выплату госдолга. В итоге миллиард можно будет через несколько звеньев привести в бюджет, — рассказывает Лев Львовский.

В следующем месяце дефицит увеличится

Экономист «Кошта Урада» объясняет, что сокращение дефицита именно по итогам июля связано и с выплатой квартальных налогов. Они как раз за счёт хорошей внешней торговли увеличились.





— Республиканский бюджет — это часть консолидированного бюджета. Он делится на республиканский и местные. Похожая картина по исполнению бюджета за январь — июль будет наблюдаться и по консолидированному бюджету. За полугодие мы имели минус 0,9 миллиарда рублей, а по итогам семи месяцев — плюс 1,1 миллиарда. Просто в июле уплачиваются квартальные налоги.





Эксперт отмечает, что в июне, например, в консолидированный бюджет поступило 33 млн рублей в виде налога на прибыль. В июле уже 1 млрд 253 млн. То же самое и с НДС. За июнь по данному виду налога бюджет получил 851 млн рублей, а в июле — почти 2 млрд рублей. Так квартальные доходы перекрыли расходы.





Несмотря на небольшой дефицит по сравнению с запланированным, глобально для бюджета ничего не изменилось.





— На эту картину надо смотреть шире. Увидел ли Минфин какое-то улучшение, можно узнать по уточнённому плану по дефициту за год. По консолидированному бюджету за полугодие он был минус 5,8 миллиарда рублей. За месяц они не изменили свою позицию. Более того, эта цифра немного увеличилась. То есть на самом деле макроэкономически ничего не поменялось, — рассказывает эксперт «Кошта Урада».





В следующие два месяца дефицит будет увеличиваться, пока не придёт время снова платить квартальные налоги.

Почему дефицит всё же не выглядит таким большим?

— Вы можете получить больше дохода, чем планировали, и можете расходовать меньше. Внешняя конъюнктура, как в случае с торговлей, вас может приятно удивить.





Но если мы посмотрим процентное соотношение по годовому плану, то за июль мы получили 64% доходов и сделали только 50% расходов. То есть мы ужимаемся, стараемся меньше расходовать и параллельно получать насколько можно больше в доходах.





В то же время есть расходы, от которых никак нельзя отказаться. Например, выплаты по госдолгу, пенсии, зарплаты бюджетникам, затраты на здравоохранение и образование.





— Мост можно не построить, но основные расходные части останутся, — продолжает эксперт «Кошта Урада». — По году, скорее всего, минус 6 миллиардов не будет. Просто потому, что видна целенаправленная деятельность на урезание расходной части и выжать максимум из доходной.





По мнению Льва Львовского, год Беларусь закончит с дефицитом гораздо меньшим запланированного.





— Ситуация с высокими мировыми ценами будет заканчиваться. Когда это произойдёт, мы не знаем. Уже есть признаки охлаждения мировых рынков, но сейчас мы всё ещё находимся на этом пике.





В этом году нам везде повезло. Теперь битва за бюджет переносится на 2022 год, когда начнут действовать европейские санкции. Цены вряд ли продержатся высоко так долго. Выплачивать нам снова нужно будет по 3 миллиарда долларов госдолга, а занимать можно только у России, — резюмирует Лев Львовский.



