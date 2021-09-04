С начала 2021 года из реестра исключено 66 записей. В 2020 году было больше — 92, но тогда общее число действующих точек не снижалось за счет динамичного добавления новых записей. То есть растущая сеть открывала больше киосков, чем закрывала.





Но «Табакерка» по охвату пока еще самая большая сеть киосков в Беларуси. Государственная «Белсоюзпечать» располагает только 1050 точками.