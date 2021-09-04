Tesla выпустит автомобиль без руля

По информации источников, эту новость своим сотрудникам рассказал глава компании Илон Маск. "Хотим ли мы, чтобы эта машина была с рулевым колесом и педалями?", — обратился с риторическим вопросом к собравшимся предприниматель, таким образом намекнув, что новая машина может быть полностью автономной.

Стоимость электрокара составит 25 тысяч долларов. Таким образом, он будет самым доступным в линейке компании. Маск объяснил, что снижение минимальной стоимости электрокаров обусловлено расширением производства аккумуляторов и оптимизацией. Новые технологии позволили снизить стоимость выпуска батареи для автомобиля более чем на 50 процентов.

Будущий электрокар имеет условное название Model 2. Маск надеется, что производство автомобиля начнется в 2023 году, пишет ru.oxu.az со ссылкой на Ленту.ру .