Об этом говорится в постановлении ведомства от 1 сентября 2021 года № 59 "О регулировании цен на социально значимые товары", пишет Еврорадио.





Под государственным контролем до конца года останутся цены на рыбу свежую, консервы мясные, субпродукты мясные, колбасу полукопченую и варено-копченую, маргарин, крупу перловую, чеснок, соль, перец, чай, кофе.





Напомним, что еще 18 мая премьер-министр Роман Головченко говорил, будто цены на товара из социально значимого списка планируют "разморозить". Однако всего через три недели этот список пополнился. В итоге, сейчас в Беларуси на государственном контроле 29 групп социально значимых товаров.



