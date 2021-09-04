Господин Греф рассказал, что для достижения углеродной нейтральности две трети мировой энергии должно добываться из возобновляемых источников. В числе возможных последствий для России он назвал падение энергетического экспорта на $179 млрд к 2035 году и на $192 млрд — к 2050 году.





«Потенциальное падение производства к 2050 году нефти и газового конденсата в России составит 72%, газа — 52%, энергетического угля — 90%»,— сообщил он во время выступления на Восточном экономическом форуме (цитата по ТАСС).





В июле Еврокомиссия опубликовала первые предложения по введению в ЕС трансграничного углеродного регулирования. Оно затронет крупнейших экспортеров, поставляющих в Евросоюз товары, при производстве которых происходят выбросы парниковых газов. По подсчетам Минэкономики РФ, под вводимый с 2023 года «углеродный налог» подпадает российский экспорт металлов, удобрений, электроэнергии и цемента на $7,6 млрд. Спецпредставитель президента Анатолий Чубайс оценивал потери России в 10% ВВП.



