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Греф: отказ от углеводородов обойдется миру в $140 трлн

Полный отказ от углеводородов к 2050 году обойдется странам мира в $140 трлн, или 3%, мирового ВВП в год, заявил глава Сбербанка Герман Греф. По его мнению, к этому сроку падение энергетического экспорта России может составить более $190 млрд.

Господин Греф рассказал, что для достижения углеродной нейтральности две трети мировой энергии должно добываться из возобновляемых источников. В числе возможных последствий для России он назвал падение энергетического экспорта на $179 млрд к 2035 году и на $192 млрд — к 2050 году.

«Потенциальное падение производства к 2050 году нефти и газового конденсата в России составит 72%, газа — 52%, энергетического угля — 90%»,— сообщил он во время выступления на Восточном экономическом форуме (цитата по ТАСС).

В июле Еврокомиссия опубликовала первые предложения по введению в ЕС трансграничного углеродного регулирования. Оно затронет крупнейших экспортеров, поставляющих в Евросоюз товары, при производстве которых происходят выбросы парниковых газов. По подсчетам Минэкономики РФ, под вводимый с 2023 года «углеродный налог» подпадает российский экспорт металлов, удобрений, электроэнергии и цемента на $7,6 млрд. Спецпредставитель президента Анатолий Чубайс оценивал потери России в 10% ВВП.

О том, как будет устроен платеж «углеродного налога», читайте в материале “Ъ” «Что известно о перспективах углеродного регулирования», пишет kommersant.ru
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