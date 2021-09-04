Греф: отказ от углеводородов обойдется миру в $140 трлн
Полный отказ от углеводородов к 2050 году обойдется странам мира в $140 трлн, или 3%, мирового ВВП в год, заявил глава Сбербанка Герман Греф. По его мнению, к этому сроку падение энергетического экспорта России может составить более $190 млрд.
Господин Греф рассказал, что для достижения углеродной нейтральности две трети мировой энергии должно добываться из возобновляемых источников. В числе возможных последствий для России он назвал падение энергетического экспорта на $179 млрд к 2035 году и на $192 млрд — к 2050 году.
«Потенциальное падение производства к 2050 году нефти и газового конденсата в России составит 72%, газа — 52%, энергетического угля — 90%»,— сообщил он во время выступления на Восточном экономическом форуме (цитата по ТАСС).
В июле Еврокомиссия опубликовала первые предложения по введению в ЕС трансграничного углеродного регулирования. Оно затронет крупнейших экспортеров, поставляющих в Евросоюз товары, при производстве которых происходят выбросы парниковых газов. По подсчетам Минэкономики РФ, под вводимый с 2023 года «углеродный налог» подпадает российский экспорт металлов, удобрений, электроэнергии и цемента на $7,6 млрд. Спецпредставитель президента Анатолий Чубайс оценивал потери России в 10% ВВП.
О том, как будет устроен платеж «углеродного налога», читайте в материале “Ъ” «Что известно о перспективах углеродного регулирования», пишет kommersant.ru
11:30 04/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение