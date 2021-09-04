На Полесье активно ищут нефть

Масштабные полевые исследования охватили весь Припятский прогиб, сообщили в пресс-службе компании "Белоруснефть".

Отечественные геологи только за последние три года увеличили количество сейсморазведочных работ в формате 3D до 1200 квадратных километров. Наибольшее их количество проводится в центральной зоне Припятского прогиба.

В результате за последние пять лет здесь открыто восемь новых месторождений. Сейчас идет изучение южной части Припятского прогиба, откуда пришлось уйти после аварии на Чернобыльской АЭС.

Неразведанная Речица

"Предстоит глобальное обследование и Речицкой площади. В 2022 году впервые в истории "Белоруснефти" эта территория будет полностью покрыта широкоазимутальной сейсморазведкой 3D", – рассказали в пресс-службе.

"Раньше мы никогда к Речице масштабно не подходили. Существовали стереотипы, что здесь развитая инфраструктура, мощные соляные купола, которые не позволят работать. Геологи переломали себя, изменили стратегию. Сегодня сейсмикой охвачена Салтановская, Северо-Надвинская площади. Также за последние годы на Речицком месторождении открыто четыре новые залежи", – рассказал заместитель гендиректора по геологии "Белоруснефти" Петр Повжик. Его цитируе т sputnik.by

Скважины отремонтируем

В настоящее время белорусские специалисты особые надежды связывают с территорией Хойникского, Ельского, Брагинского, Наровлянского, Петриковского и Лельчицкого районов.

Белорусские геологи еще до 80-х годов прошлого века пробурили там более 150 скважин глубиной до 5 километров. Тогда они продемонстрировали большой потенциал добычи нефти. Масштабные работы пришлось свернуть из-за катастрофы на ЧАЭС.





"Мы нашли скважины, пробуренные более 35 лет назад. Выявили для себя 13 наиболее перспективных объектов. На некоторых из них обнаружены проявления нефти. Но в то время не проводили сейсморазведку 3D, качество полученного материала было невысокое. Поэтому предстоит провести здесь современные технологичные работы, параллельно в ближайшее время здесь начнет работать бригада ремонтников скважин", – отметил Петр Повжик.

По его словам, в ходе работ особое внимание будет уделяться радиационной безопасности, но в то же время замеры показали, что в зоне интересов белорусских нефтяников радиационный фон в основном находится в норме. Сейчас специалисты делают прогноз, что к 2026 году "уровень добычи нефти в районах, пострадавших от ЧАЭС, может составить 125 тысяч тонн".







