За 7 месяцев этого года организации, по официальной статистике, приняли на работу 361 655 человек, а уволили — 411 545. Разница – 49 890. При этом, как сообщает Белстат, здесь не учтены микроорганизации и малые организации без ведомственной подчиненности, пишет b-g.by





Только в июле организации отдали трудовые книжки 74 тысячам человек, а приняли на работу — на 1,7 тысячи работников меньше. Для сравнения: годом ранее ситуация была иной, тогда трудоустроенных было на 5,7% больше, чем уволенных.





Активнее трудоустраивали в июле нынешнего года, чем увольняли в таких сферах, как сельское, лесное и рыбное хозяйство, промышленность, услуги по временному проживанию и питанию, а также творчество, спорт, развлечения и отдых. Остальные отрасли активнее прощались с работниками, чем принимали новичков.





В образовании, к примеру, уволили в июле 10 436 человек (взяли — 7609), в здравоохранении отдали трудовые книжки 7687 работникам (приняли — 5452).





Однако есть отрасли, в которых летом обычно активнее набирают работников, чем увольняют. К примеру, строительство. Так, в июле прошлого года принятых было на 19,1% больше, чем уволенных. В этом же году ситуация выглядит наоборот: тех, кому отдали трудовые, оказалось на 5,8% больше, чем принятых.





Тем временем в общереспубликанском банке вакансий на 2 сентября значилось почти 96 тысяч предложений от нанимателей, из них почти половина — 44,8 тысячи на зарплату до 600 рублей. Если принимать во внимание то, что суммы, как правило, указаны до уплаты налогов, то на руки выйдет еще меньше.



