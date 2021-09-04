А это значит, что цены на древесину в Беларуси тоже должны, по логике, снизится. Но, на уровень 2019 года они вряд ли вернутся.





В 2021 году стоимость пиломатериалов в Беларуси увеличилась более чем в два раза по сравнению с прошлым сезоном. Это произошло из-за роста цен на древесину в США, а в следствии — и на всем мировом рынке. Дело в том, что этот товар продается в Беларуси через биржу и цена на него формируется на основании спроса и предложения. Подорожание древесины отразилось и на ценах на другие стройматериалы, которые тоже стали дороже. Недавно Минстройархитектуры даже решило регулировать цены на 33 позиции стройматериалов.





Но, возможно, в скором времени как минимум пиломатериалы начнут дешеветь и без госрегулирования. Дело в том, что стоимость фьючерсов на пиломатериалы (lumber) в США упала до уровня $ 500 за 1 тыс. футов доски, или примерно $ 213 за кубометр (цена в США считается за 1 тыс. дюймовых досок, что составляет 2,35 м/куб.).





При этом еще в мае фьючерсы на древесину на Чикагской товарной бирже достигали рекордного уровня в $ 1733,5 за 1 тыс. футов доски ($ 734,5 за 1 куб. м). За четыре месяца контракты обвалились более чем на 70%. Цены на древесину в США практически вернулись к допандемическим уровням.





А что в России?

Однако, как пишет РБК, в России цены на материалы из дерева только начали плавно опускаться. Снижение началось в конце июля — начале августа.





Цены на пиломатериалы упадут на 20% в течение года, прогнозирует директор одного из крупнейших производителей пиломатериалов в Сибири (Красноярский край) «Ангара Лес» (входит в ГК «Карат Лес») Сергей Тарасюк. По его оценке, цены не вернутся к базисным, но к следующему строительному сезону в 2022 году уже будут не такими высокими.





— Рост цен прекратился, скорее всего, мы вышли на плато, вполне возможно, до конца сентября будет сохраняться в среднем текущий уровень цен. Со второй половины осени до конца года вполне возможно незначительное снижение на 20%, — считает директор по работе с органами государственной власти Ассоциации деревянного домостроения (АДД) Вадим Фидаров.





По оценке Минпромторга, снижение цен отмечено не только в США, но и в Китае, еще одном крупнейшем потребителе пиломатериалов.





— Российский рынок отличается высокой инерционностью, все изменения мы ощущаем с небольшим опозданием. На примере США мы видим снижение стоимости пиломатериала, это означает, что и в России может произойти небольшой откат назад, — говорит руководитель проекта DOM TECHNONICOL (спецпроект «Технониколь») Андрей Баннов. Однако в России цены росли не так стремительно, как, например, в США, потому, по словам эксперта, не стоит ждать серьезного понижения — вернуться полностью к прежним ценам, конечно, не получится.

А что говорил белорусский экономист?

Поменялись ли цены на пиломатериалы в Беларуси — мы скоро расскажем. Но и так было ясно, что они сильно завязаны на мировые цены. Вот что по этому поводу Realt рассказывал экономист Лев Львовский: «стоит отталкиваться от мирового шока цен на пиломатериалы. Эти цены вряд ли вернутся на допандемийный уровень. Скорее всего, мировые цены со временем снизятся по отношению к нынешним, но все же будут на десятки процентов выше, чем это было в 2019 году.





Дать прогноз по внутреннему рынку сложно. Скорее всего, от такого роста будет явно негативный эффект. Доходы белорусов не растут настолько, чтобы они могли покупать дома с учетом подорожания материалов".



