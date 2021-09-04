Принято считать, что интеграция с санкционной Беларусью обходится России дороже. Понятно, что поддержка Путина для Лукашенко бесценна. В остальном мнение спорно, пишет бывший дипломат и временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарии, политический аналитик Павел Мацукевич.





По факту пока нам предоставлялись только кредиты. Однако вопрос здесь в другом: если бы не санкции и давление, стал бы Минск доставать интеграционные карты или за скидку от РЖД переваливать свои бензины и мазут через российские морские порты в Усть-Луге и Санкт-Петербурге вместо литовских?





Для России поглощение «санкционки» — это пройденный в Крыму этап. Полуостров уже семь лет под санкциями, которые изолировали его от мира, фактически запретив любое торговое, кредитно-инвестиционное и транспортное сообщение с ним.





В результате в Крыму были обкатаны способы обхода санкций, многие из которых созвучны актуальным ограничительным мерам со стороны США и ЕС в отношении Беларуси.

Например, на полуострове отсутствуют отделения самых крупных и известных белорусскому уху банков — Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк. Потому что не хотят подставлять под санкции свой международный бизнес. В Крыму работают банки иной лиги, сосредоточенные на операциях внутри страны. Расчеты само собой в рублях, вместо отключенного СВИФТа — платежная система МИР.





Можно предположить, что перевод всех платежей с Россией в российские рубли и в категорию внутрироссийских — тот путь и будущее, которые нам строят санкции и их первопричина Александр Лукашенко.





Или другой пример: обход запрета на поставки в Крым технологического оборудования осуществляется через его заказ на материк, откуда оно переезжает на полуостров. Тут важно понимать, что от всех мутных схем, которые как грибы растут на разных запретах и ограничениях, материально страдает конечный потребитель, а авторы и исполнители теневого бизнеса — напротив, только зарабатывают.





Санкциями Запад хотел сделать цену аннексии Крыма для России неподъемной. Полуостров действительно обходится России очень дорого, но не настолько, чтобы даже допустить мысль о пересмотре его статуса.





Аналогичные расчеты в отношении Беларуси тоже не оправданы. Для России Беларусь неотчуждаемый актив. А своя ноша карман не тянет. ВВП Крыма 7 млрд долларов, Беларуси — 60, а России — 1,7 триллиона. Порядок цифр показывает, что Россия потянет наши санкции на буксире, а вот мы, когда они развернуться во всю силу, — вряд ли. Цена российской поддержки для нас рано или поздно окажется неподъемной и суверенитет придется заложить в кредит. Политическая карта мира вряд ли формально изменится, просто для РФ на один дотационный регион станет больше, пишет ex-press.live



