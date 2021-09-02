Как следует из сообщения инспекции Министерства по налогам и сборам по Брестской области, на торги выставлено капитальное строение – административно-хозяйственное здание с двумя надземными этажами по улице Интернациональной в Бресте.





Здание построили в 1946 году, а в нынешнем оно было реконструировано. При этом физический износ объекта недвижимости составляет 39%. Его общая площадь – 361,7 квадратных метров.





Начальная цена лота – 459 900 рублей, а сумма задатка составляет 10% от начальной стоимости (45 990 рублей).





Сам аукцион пройдет в Минске, а его организатором является РУП «Торговый дом «Восточный». Это предприятие входит в структуру Управления делами президента Республики Беларусь и основной задачей для него считается реализация имущества, обращенного в доход государства.





Речной порт Брест был основан в 1950 году и расположен на правом берегу реки Мухавец. Он предназначался для переработки навалочных грузов и имел портальные краны грузоподъемностью 10 тонн.







