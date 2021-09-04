







Он пояснил причины такого решения.





— Большинство сотрудников компании покинуло Беларусь. Мы перешли на удалённый режим работы и не собираемся развивать здесь офис. Необходимость в юридическом лице отпала. Поэтому мы вышли из ПВТ и ликвидируем компанию в Беларуси.





Свобода даже одного человека бесценна. Как показывают события последнего года, в тюрьме побывало уже приличное количество хороших людей, а многие всё ещё там. К примеру, CEO RocketData Даша Данилова. Это печально. Что-то создавать и развивать, находясь в Беларуси, очень тяжело, потому что информационный фон просто высасывает из тебя все соки. Понять это можно только покинув страну и пожив на воле несколько месяцев.





Михаил Дубаков — беларуский ИТ-предприниматель. В 2004 году основал компанию Targetprocess, которая занялась разработкой системы управления проектами. В 2018 году Targetprocess привлекла $5 млн инвестиций от «Зубр Капитал» и ЕБРР. После прихода инвесторов в компании началась масштабная реорганизация, Дубаков был вынужден уйти с позиции CEO. В 2019 году запустил Fibery — платформу для менеджмента проектов, которая «исправляет некоторые фундаментальные ошибки Targetprocess». В мае 2021 года переехал из Минска на Кипр. В июле Fibery привлекла 3,1 млн долларов.