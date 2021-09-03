



Пока что начат процесс банкротства только двух юридических лиц закрывшегося «Домашнего». Это ЗАО «Репка» (на нем числился один магазин) и ООО «СЕМЕЛА» (семь магазинов). Производства по делам начаты в конце августа. На данный момент известен объем кредиторской задолженности «Репки». Это более 97,9 тыс. рублей при 37 тыс. активов. Последние, вероятно, — это «дебиторка».

Также из документа суда по ЗАО «Репка» следует, что уголовное дело в отношении владельца «Домашнего» — Ивана Березовского — не закрыто.









Как сообщалось, тревогу по поводу неплатежей сети поставщики забили в апреле 2021 года. В итоге ситуация почти зашла в тупик, и сеть быстро закрылась. У «Домашнего» было множество юридических лиц. Их взаимосвязи и общую структуру Office Life описывал в отдельном материале.





Несмотря на то что сама сеть магазинов закрылась, у Березовского остались крупные компании «НП-Сервис» и «Альфа-Дистрибьюция». Первое юрлицо, кроме оптовой торговли, занималось еще и девелопментом и до сих пор владеет недвижимостью по всей стране. В том числе это склады. Пока нет признаков того, что у него плохо идет бизнес. «Альфа-Дистрибьюция» также хорошо себя чувствует и поставляет на белорусский рынок кофе и чай известных брендов.





Но при этом «НП-Сервис» выступала поручителем по облигациям различных юрлиц, связанных с Иваном Березовским. Однако пока данных об аресте ее имущества нет.



