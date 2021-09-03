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Украина собрала рекордный урожай зерна за всю историю

Министерство агрополитики Украины сообщило о рекордном урожае ранних зерновых культур

На Украине завершился сбор ранних зерновых и зернобобовых культур. Его результат — 44,8 миллиона тонн — стал рекордным за всю историю страны. Об этом сообщается на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия, пишет Лента.ру.

Из них пшеницы получено 32,8 миллиона тонн, ячменя — 10,94 миллиона, семян рапса — 2,8 миллиона, а гороха — 570 тысяч тонн. Лучше всего с урожайностью пшеницы и рапса ситуация обстоит в Хмельницкой области, ячменя — в Киевской.

Министр агрополитики Роман Лещенко указал, что получить такой результат удалось из-за благоприятных погодных условий и расширенной программы государственной поддержки агросектора. Речь идет о потраченных на программу доступных кредитов 26 миллиардах гривен (70 миллиардов рублей) и компенсациях стоимости украинской техники и оборудования.
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