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Риск бедности зависит от количества детей

Каждый квартал статистические органы проводят выборочное обследование населения по уровню жизни, сообщают banki24.by.

Домашнее хозяйство — это человек или группа людей, которые живут совместно, обеспечивают себя необходимым для жизни и полностью или частично объединяют свои средства. В бытовой лексике аналогом домашнего хозяйства можно назвать семью. Каждое домашнее хозяйство располагает какими-то ресурсами.

В условиях Беларуси 2021 года ресурсы примерно на 95% состоят из денег. На оставшиеся 5% формируют продукты питания из подсобного хозяйства и натуральные льготы.

Во 2 квартале 2021 года в среднем по Беларуси ресурсы на члена домашнего хозяйства составили 747 рублей в месяц. В городах и поселках городского типа средние ресурсы на человека достигли 775 рублей, в сельской местности — 654 рубля.

Уровень ресурсов на человека существенно меняется при разном количестве детей до 18 лет в домашнем хозяйстве. Действует общее правило: чем меньше детей, тем выше уровень ресурсов на человека.

Сравните: в домохозяйствах без детей ресурсы составили 839 рублей на человека в месяц, с 1 ребенком — 716 рублей, с 2 детьми — 591 рубль, с 3 и более детьми (многодетные) — 452 рубля.

Не случайно среди многодетных наиболее высокий уровень малообеспеченных домашних хозяйств. Если в среднем по стране этот уровень равен 2,7%, то в домохозяйствах без детей — 1,2%, с 1 ребенком — 4,2%, с 2 детьми — 7,8%, с 3+ детьми — 20,9%.

К малообеспеченным относятся домашние хозяйства с ресурсами на человека ниже бюджета прожиточного минимума. Во 2 квартале 2021 года бюджет прожиточного минимума составил 278,5 рубля в месяц.

Около 12,3% многодетных домохозяйств выживают с ресурсами ниже 250 рублей на человека, еще 13,1% — в пределах 250–300 рублей, 15,4% — в пределах 300–350 рублей, 15,7% — в пределах 350–400 рублей.

Вместе перечисленные группы составили более 56% от всех многодетных домохозяйств страны. Значит медианный уровень ресурсов на человека среди многодетных был ниже 400 рублей в месяц, пишет nv-online.info
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