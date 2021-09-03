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Из "черного списка" Россельхознадзор исключил более 20 предприятий Беларуси

Россельхознадзор разрешил 21 белорусскому предприятию поставлять в Россию помидоры и перцы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы российского ведомства, пишет sputnik.by


Осенью прошлого года Россельхознадзор ввел запрет на ввоз томатов и перцев из Беларуси из-за вируса мозаики пепино. Весной, с марта, ограничения начали постепенно сниматься. Так в августе надзорное ведомство разрешило поставки из двух областей республики – Брестской и Гродненской.

"Россельхознадзор считает возможным под гарантии ГУ "Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений" Республики Беларусь с 6 сентября 2021 года разрешить ввоз в Российскую Федерацию томатов и перцев от 21 производителя Республики Беларусь", - говорится в сообщении.
Решение принято по результатам рассмотрения материалов о проведенных фитосанитарных обследованиях и лабораторных исследованиях овощей в местах их производства, представленных белорусской стороной.
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