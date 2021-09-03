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Эксперты предупреждают о всплеске заражений новой версией банковского троянца QakBot

Более 17 тыс. пользователей по всему миру были атакованы банковским троянцем QakBot с начала 2021 года, сообщили эксперты "Лаборатории Касперского".

Число столкнувшихся с этой угрозой пользователей выросло на 65% по сравнению с тем же периодом прошлого года, пишет Интерфакс-Запад.

QakBot был обнаружен ещё в 2007 году, а в последние годы разработчики активно вкладывались в его обновления, превратив этого троянца в один из самых мощных и коварных среди существующих. Банковские троянцы используются для кражи денег со счетов и из электронных кошельков и считаются одним из наиболее опасных типов вредоносного ПО.

Помимо стандартных для этого типа ПО функций, таких как перехват нажатий на клавиатуру (кейлоггинг), кража файлов cookie, логинов и паролей, последние версии QakBot умеют прекращать подозрительную активность или отключаться в случае запуска в виртуальной среде. Другая новая и необычная функция QakBot — способность красть электронные письма, чтобы затем проводить атаки с применением социальной инженерии на пользователей из списка адресов жертвы.

"Вряд ли атаки QakBot прекратятся в ближайшее время. Авторы этого троянца продолжают добавлять в него новые возможности и обновлять его модули, чтобы украсть ещё больше денег и данных. Раньше QakBot активно распространялся с помощью ботнета Emotet, но этот ботнет был отключён в начале года. Теперь же, судя по нашей статистике, злоумышленники нашли новый способ заражения этим троянцем", — сказал Антон Кузьменко, эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского".
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