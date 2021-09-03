МАЗ оказался на 4 месте по продажам в Украине
В августе 2021 года белорусский МАЗ продал в Украине 99 своих большегрузов, в результате чего занял 4-е место в рейтинге продаж коммерческих автомобилей.
В августе в Украине свою первую регистрацию прошли 1350 новых коммерческих автомобилей. Такое количество августовских регистраций грузовых и спецавто стало рекордным, начиная с 2014 года.
Об этом говорят данные Укравтопрома.
Относительно прошлогоднего показателя потребительская активность в этом сегменте автомобильного рынка выросла на 22%.
Лучший результат месяца продемонстрировала марка Citroen, 231 авто которой в августе получили свои первые номера. В годовом исчислении регистрации новых коммерческих автомобилей этой французской марки увеличились в 4 раза.
Второе место в рейтинге у Renault – 194 машины. Августовский спрос на новые коммерческие Рено увеличился почти в два с половиной раза.
Третий результат продемонстрировала марка Fiat – 133 регистрации, что на 52% меньше, чем в прошлом году.
На четвертой позиции рейтинга белорусский МАЗ с 99 новыми авто пополнили украинский автопарк. По сравнению с предыдущим годом августовские регистрации новых МАЗов выросли на 8 процентов.
Замыкает лидерскую пятерку Peugeot – 89 авто (-8%), пишет thinktanks.by
19:09 03/09/2021
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