



Решение принято "в целях компенсации роста затрат на сырье и материальные ресурсы". Теперь работающие на белорусском рынке юрлица и предприниматели могут повысить цены на мясо "в размере, не превышающем 4,9% по отношению к ценам на 28 февраля 2021 года".





Указанное повышение цен может быть осуществлено до 23 сентября 2021.





Напомним, сейчас в Беларуси действует государственное ценовое регулирование на 18 групп социально значимых товаров (введено с 1 января 2021 года на 17 товарных групп, затем дополнено) и на 11 групп социально значимых товаров (с 9 июня 2021 года), в том числе на мясо, молоко, сыр, масло, пшеничную муку, ржаной хлеб, белый шлифованный рис, гречневую крупу, белый сахар, детское питание, свежие овощи и яблоки, мясные консервы, маргарин, перловую крупу, поваренную пищевую соль, черный байховый чай и другие.





С недавнего времени регулируются и цены на стройматериалы.



