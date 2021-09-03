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Пенсию повысили? В Беларуси вырастут цены на мясо

Согласовано повышение цен на мясо и мясопродукты, включенные в перечень социально значимых товаров, сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.


Решение принято "в целях компенсации роста затрат на сырье и материальные ресурсы". Теперь работающие на белорусском рынке юрлица и предприниматели могут повысить цены на мясо "в размере, не превышающем 4,9% по отношению к ценам на 28 февраля 2021 года".

Указанное повышение цен может быть осуществлено до 23 сентября 2021.

Напомним, сейчас в Беларуси действует государственное ценовое регулирование на 18 групп социально значимых товаров (введено с 1 января 2021 года на 17 товарных групп, затем дополнено) и на 11 групп социально значимых товаров (с 9 июня 2021 года), в том числе на мясо, молоко, сыр, масло, пшеничную муку, ржаной хлеб, белый шлифованный рис, гречневую крупу, белый сахар, детское питание, свежие овощи и яблоки, мясные консервы, маргарин, перловую крупу, поваренную пищевую соль, черный байховый чай и другие.

С недавнего времени регулируются и цены на стройматериалы.
smartpress.by
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