Онлайн-магазин ASOS больше не будет доставлять товары в Беларусь - санкции
Онлайн-магазин ASOS больше не будет доставлять товары в Беларусь.
Это связано с санкциями Европейского союза, сообщили Смартпресс в компании.
На данный момент неизвестно, сколько будут действовать ограничения.
По словам представителей ASOS, как только доставка вновь станет доступной, информация об этом появится на официальном сайте магазина.
ASOS – британский онлайн-магазин одежды и косметики, который продает более 850 брендов по всему миру.
Источник: smartpress.by
17:54 03/09/2021
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