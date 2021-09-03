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Онлайн-магазин ASOS больше не будет доставлять товары в Беларусь - санкции

Онлайн-магазин ASOS больше не будет доставлять товары в Беларусь.

Это связано с санкциями Европейского союза, сообщили Смартпресс в компании.

На данный момент неизвестно, сколько будут действовать ограничения.

По словам представителей ASOS, как только доставка вновь станет доступной, информация об этом появится на официальном сайте магазина.

ASOS – британский онлайн-магазин одежды и косметики, который продает более 850 брендов по всему миру.
Источник: smartpress.by
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