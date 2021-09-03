Это связано с санкциями Европейского союза, сообщили Смартпресс в компании.





На данный момент неизвестно, сколько будут действовать ограничения.





По словам представителей ASOS, как только доставка вновь станет доступной, информация об этом появится на официальном сайте магазина.





ASOS – британский онлайн-магазин одежды и косметики, который продает более 850 брендов по всему миру.