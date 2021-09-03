Чего стоит ожидать от сотрудничества с Поднебесной, которое (в исполнении белорусской стороны) не первый год носит звание «стратегического партнерства»?





— Важно разделять политический и экономический подтексты. В 2016 году была подписана Декларация об установлении доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. Белорусская сторона считает, что это «наивысший в истории уровень отношений». Оценка китайской стороны отличается. При этом, по моему мнению, сегодня наибольший выгодополучатель — Беларусь, которая вписывается в инициативы и проекты Китая, в том числе «Один пояс — один путь», — отмечает китаевед Ольга Кулай в интервью газете « Белорусы и рынок ».





С августа 2020 года китайский МИД поддерживает белорусские власти и принцип невмешательства во внутренние дела. По словам Ольги Кулай, следует подчеркнуть, что Китай, который постоянно находится под давлением США, транслирует этот принцип всегда, вне зависимости от ситуации, а не только применительно к Беларуси.





Экономическую поддержку Китая всегда рассматривали сквозь призму политики. Но, по словам эксперта, у китайских компаний, в том числе и государственных, все четче работают принципы, принятые в международной практике: рациональное поведение, реальная оценка инвестиционных рисков, в том числе учет международных рейтингов.





— По информации из китайских источников, общего мнения экспертного сообщества, видно, что Пекин говорил и продолжает говорить Минску о том же, давать те же советы, что и Всемирный банк. Их рекомендации аналогичны: те же слова о прозрачном законодательстве, уважении частной собственности и так далее. Поэтому нет ничего противоречивого в том, что выражение политической позиции не сопровождается выдачей кредита, — пояснила эксперт.





По словам Ольги Кулай, необходимо понимать, что поддержка белорусских властей на политическом треке не распространяется на суверенные кредиты официальному Минску: последний, выданный Нацбанку, датируется декабрем 2019 года. Но сумма — полмиллиона долларов.





— «Политическое» кредитование Пекина уменьшается не первый год, посему надеяться, что для Беларуси будет сделано исключение, было бы наивно. Китайская сторона дает понять партнерам по всему миру: хотите получить финансирование от наших госбанков — переходите на коммерческие рельсы или хотя бы двигайтесь в этом направлении, — отметила эксперт.





Но смогут ли белорусские власти брать такие кредиты, более коммерческие?





— Подход китайской стороны изменился: и отбор ужесточился, и условия выдачи денег. Что будет дальше — сказать трудно. Нужно ставить вопрос иначе: «смогут ли белорусские власти предложить китайцам что-то, что их заинтересует», и под какие условия те будут готовы выделить деньги, — пояснила Ольга Кулай.





Чего стоит ждать от белорусско-­китайского сотрудничества в ближайший год? По мнению собеседницы, Китай продолжит оказывать белорусским властям поддержку на международной арене — тесная кооперация в различных международных организациях продолжится. Неизменной останется и антисанкционная риторика: наверняка санкции приведут к сближению Пекина и Минска как никогда.





— Что касается экономической стороны, то и здесь поведение Китая будет традиционным: в случае политических кризисов оно выжидательное. И больших вложений в белорусскую экономику ждать не стоит, так как для китайцев в них нет коммерческого рационального зерна. Товарооборот наверняка будет расти, но рост будет скромным и заместить потери, понесенные на западном векторе, не сможет, — резюмировала Ольга Кулай.