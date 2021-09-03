Последний квартал банк отработал с убытками в несколько десятков миллионов долларов, кредитные проекты сыплются, зарубежные партнеры грозят взысканием астрономической суммы, пишет Наша Нива





На настоящий момент пассивы банка составляют 40 миллиардов рублей, из них около 8 миллиардов долларов валютных средств. Доля внешнего фандирования в валютных пассивах составляет 30%, более половины из них — долги перед банковскими структурами ЕС.





Степень прямой зависимости банка от финансирования резистантов ЕС относительно скромна: только 4% от всех пассивов.





И хотя может показаться, что это мало, на самом деле вопрос нужно рассматривать не с позиции общего баланса, а с позиции наличия валюты.





А с ней ситуация такова: из-за санкций Беларусбанк находится под угрозой оттока 1,8 миллиарда долларов. Пока партнеры не потребовали досрочного погашения прежних кредитов и штрафов.





Но в договорах с иностранными кредиторами (в том числе китайскими и российскими, само собой и западными) предусмотрены кавенанты (штрафные санкции) в случае, если банк попадет под санкции или вылетит из международных рейтингов — а это уже произошло.





В самом негативном сценарии с банка взыщут 22% всех его валютных пассивов, это мощнейший удар по ликвидности банка, что может вызвать дальнейший отток ресурсов и клиентов из банка.





Иностранные банки отказываются сотрудничать с Беларусбанком, это бьет по здешним юридическим лицам. Выглядит это так.





В Беларуси предприятия не могут просто так брать кредиты в иностранных банках, они должны это делать только через местные банки.





После введения санкций "отвалилось" уже 90 миллионов кредитных долларов для белорусских производителей, которые должны были поступить белорусским юрлицам через Беларусбанк.





Это не учитывая зависшую кредитную линию на 580 миллионов долларов для "Славкалия" - дофинансировать этот проект сам Беларусбанк не в состоянии, а если заморозить, перспективы у проекта туманные. Напомним, китайцы выдали кредит Гуцериеву под гарантии беларуского правительства.





Международные страховые компании и иностранные банки игнорируют запросы белорусской стороны о причинах такого отношения и отказываются от сотрудничества.





Проблемы с зависшими платежами клиентов пока не имеют системного характера - в иностранных банках зависли только 4 миллиона долларов.





Кроме того, западные финансовые институции отказываются кредитовать Беларусбанк, а россияне задирают ставки и предлагают брать кредиты в российских рублях под 13,5% годовых.





Для примера, короткие кредиты в российских рублях в России выдаются под ставку максимум 6,85%. Кредиты в валюте россияне предлагают Беларусбанку под 6,5%.





Вместе с этим, у банка нет возможности покупать валюту у западников - приходится покупать у россиян и переплачивать за посредничество.