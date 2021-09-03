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Евро снова подорожал на бирже

Белорусский рубль на торгах в пятницу притормозил девальвацию и укрепился к доллару и российскому рублю, но на евро сил уже не хватило.

Валютная корзина сегодня подешевела на 0,03%, но после вчерашнего роста на 0,43% это слабая компенсация.

За эту неделю корзина валют подорожала на 0,79%. Вчера её стоимость поднималась до максимума за 28 дней.

Курс доллара упал на 0,0025 BYN до 2,5123 BYN/USD. Предыдущие два дня доллар укреплялся на общую сумму 0,0107 BYN.

Курс евро вырос ещё на 0,0031 BYN до 2,9823 BYN/EUR — максимума за 29 дней. Евро дорожает уже четвёртый раз подряд. Его стоимость за это время выросла на 0,0236 BYN.

Курс российского рубля снизился на 0,0016 BYN до 3,4515 BYN/100 RUB. Прервалась серия из пяти повышений подряд, за время которой рубль РФ подорожал на 0,0543 BYN и оказался на максимуме за 29 дней.

Итоги недели 30 августа-3 сентября на валютном рынке РБ

На границе лета и осени белорусский рубль значительно подешевел к российскому рублю и евро, к доллару немного укрепился.

Российский рубль и евро на уходящей неделе подорожали существенно сильнее, чем подешевели по итогам августа.

курс доллара −0,0052 BYN (−0,21%);
курс евро +0,0232 BYN (+0,78%);
курс российского рубля +0,0486 BYN (+1,43%);
корзина валют +0,79%.

Московская биржа

Очень слабо подорожал доллар к российскому рублю. Официальный курс доллара на завтра, который установил Банк России, вырос всего на полкопейки до 72,8545 RUB/USD, но этого хватило для того чтобы американец покинул минимум за месяц.

Официальный курс евро на завтра вырос на 24 копейки до 86,5366 RUB/EUR. 

Итоги недели 30 августа-3 сентября на валютном рынке РФ

Российский рубль уверенно подорожал к доллару и немного укрепился к евро:

курс доллара −1,1321 RUB (−1,53%);
курс евро −0,4938 RUB (−0,57%);
Источник: select.by
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