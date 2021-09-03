



Причём эти 80 млн BYN проданы за 11,25% годовых при ставке рефинансирования 9,25% – по которой, «если по правилам», банки могут брать столько денег, сколько им нужно, пишет Инфобанк





Это не что иное, как жёсткая, «высушивающая» денежная политика Нацбанка: ограничивается прирост BYN-рублевой денежной массы в целях недопущения девальвации и для торможения инфляции.





Но и сами банки выдают BYN-рублёвых кредитов меньше. Это тоже является элементом жёсткой денежной политики.





За январь-июль 2021 года выдано BYN-рублёвых кредитов экономике 28,22 млрдBYN. Что даже номинально меньше, чем за январь-июль 2020-го (на 415 млнBYN, на 1,45%).





А если учесть, что общая инфляция составила 116% за год (по дефлятору ВВП), то реальное падение получается ещё больше: приняв сумму января-июля 2021-го за 100%, такой же период 2020-го – это 117,7%.





В реальном выражении, по такой методике подсчёта, выдача BYN-кредитов в 2021 году меньше, чем в 2018-м.





В долларовом эквиваленте – тоже сильное падение с прошлого года (на 9,40%).

Хотя после кризиса 2015-16 гг. кредитование экономики BYN-рублями росло из года в год.





Падение BYN-кредитование сначала сократилось в ковид-кризис (падение в апреле-мае 2020-го), но затем, намного более сильно – с сентября 2020-го, с началом политического кризиса.





Но в последние два месяца BYN-кредитование нарастало на фоне финансовой стабилизации последнего времени и, хоть и небольшого, но роста экономики.





В июле оно уже стало наибольшим не только в 2021-м, но и за весь период политического кризиса – с августа 2020-го.

Выдано BYN-кредитов в июле 2021-го больше, чем в июле 2020-го, но только номинально (на 6,9%).





В реальном же выражении, с поправкой на общую инфляцию (через дефлятор ВВП) – всё-таки, заметно меньше.





Но в долларовом эквиваленте – больше на 1,75%: после укрепления BYN-рубля в апреле-июне, доллар сейчас стоит в Беларуси не намного больше, чем в июле 2020-го перед девальвацией.





Кредитование субъектов хозяйствования и населения – одна из главных функций банков и важная составляющая для экономического развития.





Однако каждая выдача BYN-рублёвого кредита приводит к увеличению национальной денежной массы: BYN-рублей становится больше. Это повышает общий спрос, в том числе на импорт, и приводит к повышенному давлению на курс.





Так, безудержная выдача BYN-кредитов в 2010 году стала одной из основ знаменитого валютного кризиса 2011-го.





Тогда, в 2010-м, объём выданных BYN-кредитов за год доходил чуть ли не до 50% от ВВП, а общая задолженность по BYN-рублёвым кредитам превысила весной 2011-го, перед самым началом кризиса, 40% от ВВП.





В дальнейшем «заливать BYN-рублями» экономику в таких объёмах власти перестали, и BYN-кредитование перешло к монетарной функции, а не как раньше – функции экономического развития.





То есть, главным становится удержание валютного курса, нежели проценты роста ВВП.





Скользящий годовой объём выдачи BYN-кредитов падает уже больше года – с ковид-кризиса. Перед девальвацией, что была в марте 2020-го, скользящий годовой объём выданных BYN-кредитов выросла было до 35,6% от ВВП.





Сейчас – уже только 29,5% от ВВП. Снизилась в процентах от ВВП и вся BYN-кредитная задолженность перед банками.





Но слабый рост экономики Беларуси, особенно на фоне очень быстро поднимающихся после ковид-кризиса соседних стран, не удовлетворяет власти. И это входит в противоречие с проводимой жёсткой монетарной политикой.





Пока что в выражении «держать валютный курс нельзя кредитовать» власти ставят запятую после слова «курс»: выбор в пользу курсовой стабильности, цель – удержание валютного курса.





Хотя увеличенный до рекордного за весь кризисный год объём выдачи BYN-кредитов в июле – не является ли первым признаком возможной перестановки запятой в этом выражении на одно слово вперёд?