Держать валютный курс нельзя кредитовать. Где власти поставят запятую?
На последнем, от 18 августа, кредитном аукционе было удовлетворено заявок только на 80 млн BYN из запрошенных банками 478,6 млн BYN.
Причём эти 80 млн BYN проданы за 11,25% годовых при ставке рефинансирования 9,25% – по которой, «если по правилам», банки могут брать столько денег, сколько им нужно, пишет Инфобанк.
Это не что иное, как жёсткая, «высушивающая» денежная политика Нацбанка: ограничивается прирост BYN-рублевой денежной массы в целях недопущения девальвации и для торможения инфляции.
Но и сами банки выдают BYN-рублёвых кредитов меньше. Это тоже является элементом жёсткой денежной политики.
За январь-июль 2021 года выдано BYN-рублёвых кредитов экономике 28,22 млрдBYN. Что даже номинально меньше, чем за январь-июль 2020-го (на 415 млнBYN, на 1,45%).
А если учесть, что общая инфляция составила 116% за год (по дефлятору ВВП), то реальное падение получается ещё больше: приняв сумму января-июля 2021-го за 100%, такой же период 2020-го – это 117,7%.
В реальном выражении, по такой методике подсчёта, выдача BYN-кредитов в 2021 году меньше, чем в 2018-м.
В долларовом эквиваленте – тоже сильное падение с прошлого года (на 9,40%).
Хотя после кризиса 2015-16 гг. кредитование экономики BYN-рублями росло из года в год.
Падение BYN-кредитование сначала сократилось в ковид-кризис (падение в апреле-мае 2020-го), но затем, намного более сильно – с сентября 2020-го, с началом политического кризиса.
Но в последние два месяца BYN-кредитование нарастало на фоне финансовой стабилизации последнего времени и, хоть и небольшого, но роста экономики.
В июле оно уже стало наибольшим не только в 2021-м, но и за весь период политического кризиса – с августа 2020-го.
Выдано BYN-кредитов в июле 2021-го больше, чем в июле 2020-го, но только номинально (на 6,9%).
В реальном же выражении, с поправкой на общую инфляцию (через дефлятор ВВП) – всё-таки, заметно меньше.
Но в долларовом эквиваленте – больше на 1,75%: после укрепления BYN-рубля в апреле-июне, доллар сейчас стоит в Беларуси не намного больше, чем в июле 2020-го перед девальвацией.
Кредитование субъектов хозяйствования и населения – одна из главных функций банков и важная составляющая для экономического развития.
Однако каждая выдача BYN-рублёвого кредита приводит к увеличению национальной денежной массы: BYN-рублей становится больше. Это повышает общий спрос, в том числе на импорт, и приводит к повышенному давлению на курс.
Так, безудержная выдача BYN-кредитов в 2010 году стала одной из основ знаменитого валютного кризиса 2011-го.
Тогда, в 2010-м, объём выданных BYN-кредитов за год доходил чуть ли не до 50% от ВВП, а общая задолженность по BYN-рублёвым кредитам превысила весной 2011-го, перед самым началом кризиса, 40% от ВВП.
В дальнейшем «заливать BYN-рублями» экономику в таких объёмах власти перестали, и BYN-кредитование перешло к монетарной функции, а не как раньше – функции экономического развития.
То есть, главным становится удержание валютного курса, нежели проценты роста ВВП.
Скользящий годовой объём выдачи BYN-кредитов падает уже больше года – с ковид-кризиса. Перед девальвацией, что была в марте 2020-го, скользящий годовой объём выданных BYN-кредитов выросла было до 35,6% от ВВП.
Сейчас – уже только 29,5% от ВВП. Снизилась в процентах от ВВП и вся BYN-кредитная задолженность перед банками.
Но слабый рост экономики Беларуси, особенно на фоне очень быстро поднимающихся после ковид-кризиса соседних стран, не удовлетворяет власти. И это входит в противоречие с проводимой жёсткой монетарной политикой.
Пока что в выражении «держать валютный курс нельзя кредитовать» власти ставят запятую после слова «курс»: выбор в пользу курсовой стабильности, цель – удержание валютного курса.
Хотя увеличенный до рекордного за весь кризисный год объём выдачи BYN-кредитов в июле – не является ли первым признаком возможной перестановки запятой в этом выражении на одно слово вперёд?
12:43 03/09/2021
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