При этом госбюджет был выполнен с дефицитом в размере 0,5 млрд. рублей, местные бюджеты — с профицитом в размере 1,4 млрд. рублей, а бюджет Фонда социальной защиты населения с профицитом в 0,22 млрд. рублей.





Итого профицит бюджета сектора государственного управления, в который входят все указанные выше показатели, за семь месяцев текущего года составил 1,1 млрд. рублей. В то же время, по итогам полугодия данный бюджет был исполнен с дефицитом в размере 0,9 млрд. рублей. Это значит, что в июле доходы бюджета превысили расходы на 2 млрд. рублей.





Столь значительный успех был достигнут, в основном, за счет незапланированного увеличения поступлений налога на прибыль, которые за январь—июль составили 2,9 млрд. рублей, что составило 85,3% от плана на весь год. В июле данного налога было перечислено в бюджет на 1,2 млрд. рублей.





Кроме того, намного превышают план доходы от внешнеэкономической деятельности, составившие за январь—июль 2,8 млрд. рублей, то есть 70,5% плана на год.





В целом доходы бюджета сектора государственного управления РБ за семь месяцев текущего года достигли 35,3 млрд. рублей — 64,3% годового плана. Больше всего поступило доходов от НДС: 8,9 млрд. рублей, то есть 64,1% от плана. Акцизы составили 2,0 млрд. рублей — 60,6% от плана.





Доходы республиканского бюджета в январе—июле достигли 15,9 млрд. рублей (66,4% годового плана). В июле данный бюджет получил 3,3 млрд. рублей.





В Фонд социальной защиты населения за семь месяцев текущего года поступили 11,07 млрд. рублей (57,9% плана).





В то же время, в июле не все было благополучным: задолженность по налогам и сборам за месяц выросла на 53 млн. рублей и достигла 231,6 млн. рублей.





Формированию профицита бюджета способствовала также экономная политика Минфина, который не спешил тратить деньги. В целом расходы бюджета сектора государственного управления за семь месяцев текущего года достигли 34,2 млрд. рублей, что составило всего 56,3% годового плана. Из них на государственную деятельность ушло 6,7 млрд. рублей — 50,3% от плана на год. То есть правительство экономило именно на данных расходах.





На финансирование национальной экономики в январе—июле текущего года было направлено 3,7 млрд. рублей (55,2%), на финансирование социальной сферы — 12,1 млрд. рублей (60,5%).





Экономия осуществляется, в основном, за счет расходов республиканского бюджета, которые за январь—июль составили 16,4 млрд. рублей (54,7% от плана на год). Расходы Фонда социальной защиты населения достигли 10,85 млрд. рублей, то есть 57,7%.





Неиспользованные средства бюджета правительство размещает в коммерческих банках, в связи с чем величина средств органов государственного управления в них в июле увеличилась по сравнению с июнем на 1,2 млрд. рублей и достигла 9 млрд. рублей.





Это на 1,4 млрд. рублей больше, чем на 1 августа 2020 года. при этом требования банков к государству практически не изменились, составив на 1 августа 10,53 млрд. рублей.