Он сообщает, что на следующей неделе уже появится в офисе, но пока передает свои слова в письменном виде.





«Я бесконечно благодарен каждому из вас. Знаю, что когда нет представления о завтрашнем дне, руки опускаются у самых целеустремленных. Вы же умудряетесь двигаться вперед. Я все эти месяцы не сомневался, что услуги стабильно работают, идет работа над новыми сервисами, а клиенты получают чуть больше, чем ожидают.)) Спасибо за это», — пишет он.





Повалишев также признается, что гордится самостоятельностью компании, работа которой не остановилась, несмотря на трудности и его отсутствие в связи с арестом и благодарит за письма, телеграммы и передачи.





«Запомните, что hoster.by — это не бренд, не набор акционеров, не Повалишев. Это все вы и каждый из вас», — подчеркивает глава компании.





Он просит сотрудников не сбавлять обороты, чтобы компания продолжала расти.





«Вы уже удержали компанию. Ничто не будет радовать меня больше, чем ее дальнейший рост. Я безумно хочу, чтобы мы доказали всем: когда ты добросовестно делаешь свою работу, никакие палки в колеса не смогут не только остановить, но и притормозить. Правда на нашей стороне», — уверяет глава hoster.by.





Он призывает коллег радоваться каждому дню и беречь себя.





«В ежедневной суете очень просто забыть о том, что небо, солнце и запах дождя, возможность обнять близкого человека или позвонить и спросить, как дела у мамы — это огромное богатство. Я хочу, чтобы вы обращали на это внимание, чувствовали вес того, что у вас есть. Все будет хорошо. Я скоро возвращаюсь в строй, хотя история далека от завершения», — резюмирует он.





Сергей Повалишев был взят под стражу 18 мая после обысков в офисах TUT.by, hoster.by, AV.by и Rabota.by. Сообщалось, что он находился в СИЗО КГБ, а затем в СИЗО на Володарского в Минске. Правозащитники признали его политическим заключенным.





Вчера сообщалось, что его выпустили из СИЗО. Со слов адвоката, ему изменена мера пресечения и он все еще находится под следствием.