Гендиректор hoster.by после освобождения из СИЗО передал послание коллегам
Сотрудникам hoster.by передали обращение от генерального директора компании Сергея Повалишева, которого накануне освободили из СИЗО.
Он сообщает, что на следующей неделе уже появится в офисе, но пока передает свои слова в письменном виде.
«Я бесконечно благодарен каждому из вас. Знаю, что когда нет представления о завтрашнем дне, руки опускаются у самых целеустремленных. Вы же умудряетесь двигаться вперед. Я все эти месяцы не сомневался, что услуги стабильно работают, идет работа над новыми сервисами, а клиенты получают чуть больше, чем ожидают.)) Спасибо за это», — пишет он.
Повалишев также признается, что гордится самостоятельностью компании, работа которой не остановилась, несмотря на трудности и его отсутствие в связи с арестом и благодарит за письма, телеграммы и передачи.
«Запомните, что hoster.by — это не бренд, не набор акционеров, не Повалишев. Это все вы и каждый из вас», — подчеркивает глава компании.
Он просит сотрудников не сбавлять обороты, чтобы компания продолжала расти.
«Вы уже удержали компанию. Ничто не будет радовать меня больше, чем ее дальнейший рост. Я безумно хочу, чтобы мы доказали всем: когда ты добросовестно делаешь свою работу, никакие палки в колеса не смогут не только остановить, но и притормозить. Правда на нашей стороне», — уверяет глава hoster.by.
Он призывает коллег радоваться каждому дню и беречь себя.
«В ежедневной суете очень просто забыть о том, что небо, солнце и запах дождя, возможность обнять близкого человека или позвонить и спросить, как дела у мамы — это огромное богатство. Я хочу, чтобы вы обращали на это внимание, чувствовали вес того, что у вас есть. Все будет хорошо. Я скоро возвращаюсь в строй, хотя история далека от завершения», — резюмирует он.
Сергей Повалишев был взят под стражу 18 мая после обысков в офисах TUT.by, hoster.by, AV.by и Rabota.by. Сообщалось, что он находился в СИЗО КГБ, а затем в СИЗО на Володарского в Минске. Правозащитники признали его политическим заключенным.
Вчера сообщалось, что его выпустили из СИЗО. Со слов адвоката, ему изменена мера пресечения и он все еще находится под следствием.
Источник: reform.by
10:42 03/09/2021
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