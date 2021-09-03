Дилерский центр автомобилей / dvizhok.su





Это на 18% меньше чем в прошлом году, когда за аналогичный период было продано 33 тысячи автомобилей, сообщают Naviny.by со ссылкой на статистику БАА.





Продажи новых автомобилей в Беларуси снижаются не первый год, передает Еврорадио. Так, результат 2020 года, когда было продано всего 53 тысячи авто, меньше результата 2019 года на 18%.





Из всех проданных новых машин за минувший год 70% — российского производства. Доля белорусских машин (Geely) выросла с 10 до 17%.





В 2020 году в пятерку лидеров продаж в Беларуси вошли LADA, Geely, Renault, Volkswagen и Kia.