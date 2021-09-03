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Курс биткоина в очередной раз поднялся выше $50 тыс.

Сервис Coindesk показывает, что 2 сентября волатильный биткоин вновь превысил $50 тыс. В первой половине дня максимум составил почти $50,4 тыс. Минимальная отметка — примерно $47,3.


Ранее было падение криптовалюты, пишет Office Life, но в августе биткоин стал продаваться выше $45 тыс. Затем он опять немного откатился. В июле было катастрофическое падение до примерно $29,6 тыс.

Экс-сотрудник Goldman Sachs и гендиректор Real Vision Рауль Пал считает, что в 2022 году биткоин способен вырасти до $250-400 тыс. Также он прогнозирует и бурный рост Ethereum. Одна из причин — сокращение числа «монет» на фоне растущего спроса.
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