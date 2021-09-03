



Ранее было падение криптовалюты, пишет Office Life, но в августе биткоин стал продаваться выше $45 тыс. Затем он опять немного откатился. В июле было катастрофическое падение до примерно $29,6 тыс.





Экс-сотрудник Goldman Sachs и гендиректор Real Vision Рауль Пал считает, что в 2022 году биткоин способен вырасти до $250-400 тыс. Также он прогнозирует и бурный рост Ethereum. Одна из причин — сокращение числа «монет» на фоне растущего спроса.