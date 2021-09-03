Напомним, что РОО "Перспектива" на грани закрытия, как и ряд других общественных организаций. А в деятельность ИП власти готовят революционные изменения, в том числе - по увеличению налогов.





- Сделать хуже индивидуальным предпринимателям сегодня со стороны чиновников — это тоже самое, что сделать также самим с себе! - пишет Шумченко.





Давайте на примере: все крупные торговые центры в стране заняты под аренду ИП на 70-80%. Значит, с Бизнеса ИП уплачиваются этими центрами налоги и иные платежи, в том числе и помощи сельскому хозяйству, спортивным клубам, добровольному спонсорству госучреждений и так далее.





Но начальный источник поступления средств — индивидуальный предприниматель и его бизнес. И чем больше развит он будет — тем больше денег, заполняя торговые площади центров и рынков.





Торговые сети есть, но их не так много, чтобы полностью удовлетворить спрос на места торговые — максимум 20%!





Поэтому, прежде чем идти против интересов ИП, властям надо хорошо подумать головой, что этот вид бизнеса — часть нынешней системы и выстроенной инфраструктуры Экономики страны, которая даёт немалую прибыль, чтобы реализовывать различные государственные идеи и программы.





В этом плане, Перспектива, которая за 19 лет сохранила класс ИП — внесла огромный вклад в развитие и становление нашего государства и это неоспоримый факт.





Я не говорю о том, что собственники центров торговых и рынков должны, ка �емля колхозу Перспективе за поддержку ИП, которые ещё пока сегодня на плаву и платят аренду.





И по идее должны стоять в очереди в кабинеты чиновников, узнав новость о ликвидации Перспективы, чтобы не дать реализовать этот сценарий. Но этого не будет, конечно, и хорошо понимаю, что организацию уничтожат в ближайшее время.





Но хочу, чтобы знали все: уничтожая Перспективу — власти значительно ослабляют всю многочисленную цепочку связей Экономики в данном сегменте рынка малого бизнеса, результатом которого станет ускоренное и массовое развитие теневого сектора и таких же схем.





Перспектива была индикатором состояния дел ИП, следя за которым можно было строить и развивать, а также корректировать бизнес в стране. Мы, как та щука, чтобы карась не дремал, не превратив чистый водоём в болото.





Мне искренне жаль, что проиграет, в конечном итоге, от всего этого моя страна, ибо всегда работал на укрепление национального Бизнеса, а значит государственности и моей родной Беларуси!





При всём том, хочу обратиться к чиновникам — не разрушайте то, что уже построено нашими руками за все годы независимости, работает и приносит пользу стране и простым людям!







