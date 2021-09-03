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Стало известно, сколько в среднем заплатил в бюджет каждый ипэшник в первом полугодии

В среднем 1309 рублей заплатил в бюджет в первом полугодии 2021 года каждый белорусский ипэшник, отмечают «Нашы грошы».


Больше всего — в Минске (1738 рублей).

Меньше всего — в Витебской области (1033 рубля).

Напомним, пишет Nashaniva.com, 22 июля Александр Лукашенко потребовал навести порядок в деятельности индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

«У нас скоро будет индивидуальных предпринимателей 12 миллионов! У нас народа столько нет! Мы создали колоссальный офшор, где люди ничего не платят, а уже все индивидуальные предприниматели - от журналистов (примеров море) до чиновников».
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