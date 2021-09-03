



Больше всего — в Минске (1738 рублей).





Меньше всего — в Витебской области (1033 рубля).





Напомним, пишет Nashaniva.com, 22 июля Александр Лукашенко потребовал навести порядок в деятельности индивидуальных предпринимателей и самозанятых.





«У нас скоро будет индивидуальных предпринимателей 12 миллионов! У нас народа столько нет! Мы создали колоссальный офшор, где люди ничего не платят, а уже все индивидуальные предприниматели - от журналистов (примеров море) до чиновников».







