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Россия вывезла две тысячи шахтеров из оккупированного Донбасса в Якутию

Российская компания вывезла из оккупированного Донбасса в Якутию 2 тысячи шахтеров. Им всем выдали российский паспорт.

Фото: (Виталий Носач, РБК-Украина)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание РБК.

Промышленный холдинг "Колмар" организовал переезд из-за отказа от вахтового метода. Соответственно, все сотрудники теперь должны проживать там, где работают.

Шахтерам и членам их семей уже предоставили российское гражданство и поселили в Нерюнгри.

Издание отмечает, что в 2016 году из оккупированного Донбасса вывезли 200 шахтеров.

 
 
 
 
 
Источник: Валерия Полищук
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