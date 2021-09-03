Фото: (Виталий Носач, РБК-Украина)





Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание РБК.





Промышленный холдинг "Колмар" организовал переезд из-за отказа от вахтового метода. Соответственно, все сотрудники теперь должны проживать там, где работают.





Шахтерам и членам их семей уже предоставили российское гражданство и поселили в Нерюнгри.





Издание отмечает, что в 2016 году из оккупированного Донбасса вывезли 200 шахтеров.











