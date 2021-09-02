На долю женщин-руководителей приходится 47,8%





В Белстате определили «баланс прав и возможностей женщин и мужчин на всех уровнях политической, экономической и социальной жизни». Оказалось, что практически половина (47,8%) всех руководителей и их заместителей в Беларуси – женщины.





В Национальном собрании женская половина составляет аж 34,7%, в Палате представителей и того больше – 40% (данные за 2020 год).





Среди госслужащих женщин тоже большинство: к примеру, в 2019 году их насчитывалось 68,6%. А вот среди ректоров вузов доля женщин составляет 13,7% (2020 год), среди послов – 3,4%, среди членов Правления Нацбанка – 22,2%. Зато судебный корпус Беларуси имеет женское лицо: в 2020 году число женщин-судей по стране составило 60,6%.





Мужчины зарабатывают больше





По приведенным Белстатом данным за 2019 год, часовой заработок белоруса составил в среднем 6,5 рубля, доход белорусок составлял всего 4 рубля 90 копеек.





Решая, на что потратить семейный бюджет, мужчины и женщины умеют договариваться: только 22,1% белорусок самостоятельно принимают решение о распоряжении финансами.





Зато забота о повседневных покупках лежит на женских плечах: 73,5% белорусок закупаются продуктами и другими бытовыми вещами без участия супруга. Причем соотношение времени, которые женщины и мужчины тратят на ведение домашнего хозяйства, составляет 70,7% и 29,3% соответственно.





В моде высшее образование





Каждый третий белорус, т.е. 33,6% жителей страны, имеет диплом о высшем образовании. Не только самый многочисленный, но и самый образованный город в Беларуси, естественно, Минск: здесь доля населения с высшим образованием в возрасте от 25 до 49 лет составила аж 45%.





В регионах лидирующую позицию занимает Брестская область, где о высшем образовании позаботились 36,3% жителей. Меньше всех за статусным дипломом гоняются жители Гомельской и Могилевской областей, где высшее образование имеет 28,5% и 27,1% населения соответственно.





И тем не менее за последние 20 лет белорусы стали более образованными. В 1999 году «вышкой» могли похвастаться 21,7% женщин и 18,1% мужчин, в 2019 году высшее образование имели 39% женщин и 27,8% мужчин.





Женщины чаще говорят «да» спорту





Физической культуре белорусы, конечно, уделяют внимание, но не так активно, как могли бы. В 2020 году доля тех, кто регулярно занимается спортом, составила 28%. Однако, если в 2011 году спортом занималось примерно равное количество женщин (23,7%) и мужчин (23,6%), то к 2020 году дамы стали больше уделять внимание своей физической форме – 29,5%, нежели мужчины – 26%.





Но вместе с любовью к физическим нагрузкам существует и привязанность к табаку: в 2011 году количество курящих женщин в Беларуси составляло 9,6%, мужчин – 50,5%, а в 2020 году дамы стали больше курить (9,9%), зато мужчины бросают эту вредную привычку (42,3%).





Кроме того, для белорусов не теряет актуальности проблема лишнего веса: если в 2011 году ожирением страдали 25% женщин, то на конец 2021 года – уже 30,1%. Подобная статистика и среди белорусов: произошел рост показателя с 15,3% до 19,8%.







