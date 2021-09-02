«Савушкин продукт» в СНГ опережают лишь две компании
«Савушкин продукт» занимает третье место среди молочных производителей по совокупной выручке на рынке СНГ
По объемам выручки на рынке стран СНГ компанию из Бреста опережают лишь Danone и «Вимм-Билль-Данн». В Беларуси равных «Савушке» нет.
«Савушкин продукт» занял третье место на рынке СНГ среди молочных компаний по результатам продаж в 2020 году.
Компания «Савушкин продукт» занимает третье место среди молочных производителей по совокупной выручке на рынке стран СНГ и при этом остается бесспорным лидером молочной отрасли в Беларуси. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования Национального союза производителей молока России (Союзмолоко), консалтинговой компании Streda Consulting и информационного агентства Milknews.
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Streda Consulting, Milknews и «Союзмолоко» представили Топ-20 крупнейших молочных компаний Беларуси. Лидером локального рынка, как и ожидалось, признан «Савушкин продукт», выручка которого по итогам 2020 года приблизилась к $742 млн.
Составители рейтинга отметили, что по объемам выручки на рынке Союзного государства и всех стран СНГ белорусский лидер занимает третье место, уступая лишь компаниям Danone и «Вимм-Билль-Данн». Причем отрыв компании «Савушкин продукт» от конкурентов, расположившихся в рейтинге на четвертом, пятом и шестом местах, увеличился в 1,5–2 раза. Эксперты отмечают, что «Савушкин продукт» является крупнейшим производителем сыров и сыворотки в СНГ.
20:27 02/09/2021
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