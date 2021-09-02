



Свое мнение в комментарии Myfin.by высказал финансовый консультант Михаил Грачев.





Что толкает цену доллара вниз

– Влияние на формирование курса национальной валюты к валютной корзине, оказывают, как всегда, факторы внутренние и внешние.





К внутренним факторам можно отнести, во-первых, статистику Национального банка по широкой денежной массе, которая была опубликована в последние дни августа. Исходя из этих данных, ШДМ в годовом исчислении, то есть год к году, сократилась на 2,7%. То есть, денежная масса в исчислении М3 имеет стабильную тенденцию к сокращению, это факт.





При всем при том, если посмотреть на структуру самой денежной массы, увеличилось количество наличных денег в обороте, но существенно сократились депозиты в иностранной валюте. И вот этот «плюс на минус» все-таки дал минус по сокращению ШДМ на текущий момент.





Это свидетельствует о формировании хронического дефицита белорусских рублей на внутреннем рынке. И влияние этого фактора подтверждается данными Минфина об исполнении республиканского бюджета, который исполнен с дефицитом.





Это первое: приходим к выводу, что белорусских рублей на финансовом рынке не хватает. Наблюдается их стабильный дефицит. И этот дефицит покрывается за счет предложения валюты. Как сообщалось, ВВП республики за первое полугодие и за июль вырос, растет экспортная выручка.





И вот эти экспортные поступления выходят на валютный рынок в рамках предложения валюты. И соответственно это толкает цену на доллар вниз, что мы и видим по последним торгам – августа и начала сентября. Доллар США у нас стабильно находится в районе 2 рублей 50 копеек. А евро и российский рубль меняются в соответствии с изменениями на внешних рынках.





Спрос на доллар на мировом рынке снизился

Если перейти к внешним факторам, которые будут формировать тренд на ближайшие полтора-два месяца, то, безусловно, это финансовое совещание в Соединенных Штатах, которое было в конце августа.





Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл подтвердил пока что текущие параметры монетарного стимулирования, которое сейчас проводится ФРС. Это выкуп обязательств на 120 млрд долларов в месяц. И ближайшие границы сворачивания этого стимулирования отодвинуты на 2023-2024 годы.





В США оценивают текущую инфляцию на уровне 5,4% как временное явление. То есть, все-таки в Соединенных Штатах ожидают, что к концу текущего года или в начале следующего инфляция вернется к показателям в районе 2%. Собственно, это основная задача, которую они ставят перед собой.





Поэтому спрос на доллары на мировом финансовом рынке сейчас снизился, что мы, собственно, и наблюдаем в виде укрепления пары евро/доллар на отметке 1,18. Немного выросла цена на монетарное золото, которая закрепилась чуть выше 1800 долларов за унцию. А цена на нефть стабильно зафиксировалась в районе 72-73 долларов за бочку.





Что в итоге?

Собственно, вот эти параметры будут поддерживать спрос на евро и на российские рубли и удерживать американский доллар где-то в районе 2 рублей 50 копеек на нашем внутреннем рынке.





Исходя из этого, с большой долей вероятности сентябрь по доллару пройдет где-то в районе 2,50 белорусского рубля плюс-минус 1-2 копейки. Евро скорее всего будет в коридоре 2 рубля 95 копеек – 2 рубля 97 копеек. И российский рубль имеет все шансы закрепится в районе 3 белорусских рублей 43-45 копеек за 100 российских.







