– В последнее время пришло несколько позитивных новостей о состоянии IT-отрасли в Беларуси. Несмотря на политический кризис, разгром бывшего резидента ПВТ TUT.BY, ситуацию с PandaDoc и другие скандалы белорусские IT-компании увеличили экспорт компьютерных услуг в первом полугодии на 21% (до $1,443 млрд.).





Чем это можно объяснить?





– Идет расширение понятия офшорного программирования. Кто точно может сказать: те, кого приглашают в ПВТ, – насколько они IT-компании или какие-то другие?





Это как с белорусско-китайским индустриальным парком «Великий камень»: сначала думали, что там будут создавать высокотехнологичное производство и увеличивать экспорт, а потом оказалось, что субъекты хозяйствования регистрируются там, чтобы пользоваться налоговыми льготами.





Белорусский ПВТ по инерции еще обладает потенциалом, чтобы привлекать новые компании. Очередь на включение была серьезная, сейчас она стала быстро продвигаться, поскольку властям нужно показать результаты.





– Неужели инвесторам, приходящим в ПВТ, не страшно: они же видят, как легко и безосновательно бизнесменов могут отправить за решетку и потребовать с них выкуп за свободу?





– К сожалению, далеко не все бизнесмены стали на сторону революции свободы и достоинства 2020 года. По разным причинам (выгодное сотрудничество с властями, иная гражданская позиция) лезть в политику они не хотят. К сожалению, это часть нашего общества и этим пользуются белорусские власти.





Эти предприниматели купили жвачку, суть которой выразил Лукашенко: бизнесменом в Беларуси можно быть, только если ты не лезешь в политику.





Власти сознательно проводят водораздел между теми, кто не только занимается бизнесом, но и пытается приносить пользу стране, и теми, кто озабочен лишь личным доходом.





– Глава EPAM Аркадий Добкин недавно сказал, что из Беларуси уже уехало около 10-15% людей из IT-индустрии и это тяжело восполняемые потери. Но статистика говорит, что за первый квартал штат компаний ПВТ вырос на 3%, или более чем на 2 тысячи специалистов.





Выходит, для власти не так страшна миграция айтишников?





– Во-первых, уехавшие из страны вполне могут продолжать числиться здесь, это вопрос учета.





Во-вторых, это пока миграция айтишников не страшна: в будущем станет понятно, специалисты какого уровня уехали.





– Министр по налогам и сборам похвастался: за полгода резиденты ПВТ принесли дополнительные 130 млн рублей после отмены льготной ставки подоходного налога (ее повысили с 9% до 13%). Власти остановятся на этом или попытаются выжать из айтишников еще больше?





– Ставка подоходного налога в 13% распространяется на всех физических лиц в стране. Власти просто уровняли айтишников с остальными. А если ставку повышать еще, то ее нужно будет повышать для всех.





Кроме того, любое дальнейшее ужесточение налогового законодательства будет ставить вопрос о том, можно ли верить режиму при долгосрочных проектах.





Если правила игры будут меняться быстро, то какой смысл связывать себя с Беларусью, если можно связать себя с Польшей, Литвой, Украиной, которые создают специальные налоговые режимы по использованию человеческого капитала?





Беларусь уже проигрывает эту конкуренцию, хотя еще недавно была впереди.





– Президент Зеленский осенью подписал указ о привлечении белорусских айтишников, где говорилось об условиях их нахождения в стране. Сможет ли Украина переманить существенную часть IT-компаний?





– По крайней мере, она делает всё, чтобы это случилось. Но пока Украина проигрывает в этом вопросе Польше и Литве, которые имеют гораздо лучшие условиях для входа на рынок – и не только для специалистов IT, но и других отраслей.





Это вопрос комплексный: регистрации, условий приема на работу, открытия счета и т.д. Думаю, украинцы осознают необходимость улучшения стандартов для привлечения белорусской рабочей силы.





Пока есть бюрократические препоны, инерция, Украине еще предстоит пройти немалый путь по оптимизации законодательства к требованиям мирового рынка труда для IT.





– Если сектор IT в Беларуси, несмотря на все, продолжает развиваться, то, может быть, властям удастся удержать от падения и в целом белорусскую экономику?





– Нет, в целом экономика находится в состоянии проедания остатков заработанного в режиме Совок/Госплан. Плана развития нет, доступа на внешние рынки нет, доступа к кредитам нет. А накопленных резервов явно не хватит.





Как только из-за санкций случится надлом в торговле нефтепродуктами, калийными удобрениями, химическими товарами, то это станет очень чувствительным ударом по экономике.







