Как стало известно « Нашей Ниве », Китай в связи с санкциями заморозил осуществление последующих траншей кредита, а строительные компании съезжают с площадки.





С конца июня приостановлены строительные работы — по проекту освоено уже 820 миллионов долларов, но еще 580 зависли у китайской стороны. «Славкалий» не получил от нее летом, после введения санкций, ожидаемый транш в 103 миллиона долларов.





Компания Михаила Гуцериева вместе с белорусскими государственными структурами пытается убедить китайцев в возможности разрешить проблему.





Сложился целый санкционный пасьянс: под запрет попал как сам Гуцериев, так и Беларусбанк, являющийся кредитным оператором, через которого китайские деньги попадают «Славкалию» — мелкие частные банки просто не подходят по требованиям для «переваривания» многомиллионных транзакций.





Источники сообщают, что застройщики, перед которыми «Славкалий» имеет долги, уезжают с площадки.





«Нас собрали на совещание и вместо конкретики с оплатой за работу предложили брать кредиты самостоятельно и достраивать, мол, наш босс миллиардер, для него это «не деньги», он всё вернет, даже если китайцы не рассчитаются», — рассказал «НН» один из застройщиков.





По его словам, обещаниям веры нет, и участники совещания восприняли это как сигнал к сворачиванию.





Напомним, разработка Нежинского месторождения — амбициозный проект Михаила Гуцериева, которому в свое время Лукашенко предлагал участвовать в приватизации «Беларуськалия».





Но в итоге в 2011-м государственные СМИ рапортовали, что «российский миллиардер вложит в экономику республики 1,5 миллиарда долларов для разработки Нежинского месторождения калия под Любанью».





По факту же Гуцериев взял у китайцев кредит на 1,4 миллиарда долларов на строительство горно-обогатительного комбината под гарантии белорусского правительства.





Своих денег, по разным оценкам, он вложил от 250 до 600 миллионов долларов.