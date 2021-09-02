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СМИ: китайцы заморозили $580 млн на строительство Нежинского комбината - из-за санкций

Под угрозой оказался амбициозный проект строительства Нежинского горно-обогатительного комбината, который «Славкалий» Гуцериева возводит на кредитные средства Китая под гарантию белорусского правительства.

СМИ: китайцы заморозили $580 млн на строительство Нежинского комбината - из-за санкций
Как стало известно «Нашей Ниве», Китай в связи с санкциями заморозил осуществление последующих траншей кредита, а строительные компании съезжают с площадки.

С конца июня приостановлены строительные работы — по проекту освоено уже 820 миллионов долларов, но еще 580 зависли у китайской стороны. «Славкалий» не получил от нее летом, после введения санкций, ожидаемый транш в 103 миллиона долларов.

Компания Михаила Гуцериева вместе с белорусскими государственными структурами пытается убедить китайцев в возможности разрешить проблему. 

Сложился целый санкционный пасьянс: под запрет попал как сам Гуцериев, так и Беларусбанк, являющийся кредитным оператором, через которого китайские деньги попадают «Славкалию» — мелкие частные банки просто не подходят по требованиям для «переваривания» многомиллионных транзакций. 

Источники сообщают, что застройщики, перед которыми «Славкалий» имеет долги, уезжают с площадки.

«Нас собрали на совещание и вместо конкретики с оплатой за работу предложили брать кредиты самостоятельно и достраивать, мол, наш босс миллиардер, для него это «не деньги», он всё вернет, даже если китайцы не рассчитаются», — рассказал «НН» один из застройщиков. 

По его словам, обещаниям веры нет, и участники совещания восприняли это как сигнал к сворачиванию.

Напомним, разработка Нежинского месторождения — амбициозный проект Михаила Гуцериева, которому в свое время Лукашенко предлагал участвовать в приватизации «Беларуськалия». 

Но в итоге в 2011-м государственные СМИ рапортовали, что «российский миллиардер вложит в экономику республики 1,5 миллиарда долларов для разработки Нежинского месторождения калия под Любанью». 

По факту же Гуцериев взял у китайцев кредит на 1,4 миллиарда долларов на строительство горно-обогатительного комбината под гарантии белорусского правительства. 

Своих денег, по разным оценкам, он вложил от 250 до 600 миллионов долларов. 
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