Доллар, евро и российский рубль дорожают к белорусскому рублю уже второй день подряд. Стоимость корзины валют подскочила на 0,43% — рекордно за последний месяц.





Белорусский рубль дешевеет к корзине валют уже седьмой раз за последние восемь торговых сессий.





Курс доллара поднялся на 0,0044 BYN до 2,5148 BYN/USD. Доллар за два дня укрепился к белорусскому рублю на 0,0107 BYN, а до этого он был на минимуме за две недели.





Курс евро вырос сразу на 0,0127 BYN до 2,9792 BYN/EUR — максимума за 28 дней. Евро за три дня роста отыграл у белорусского рубля 0,0205 BYN.





Курс российского рубля улетел вверх сразу на 0,0203 BYN до 3,4531 BYN/100 RUB.





Российский рубль сегодня подорожал уже пятый раз подряд и оказался на максимуме за 29 дней.





За последние восемь торгов на бирже сотня российских рублей семь раз дорожала. Суммарное укрепление за это время составило 0,0696 BYN.





Итоги августа 2021 на валютном рынке Беларуси

В августе белорусский рубль подешевел только к американскому доллару. Влияния санкций пока не видно, но разворот уже наметился (сравните с итогами июля, см. ниже).





В середине месяца доллар опускался до минимума за два месяца, а евро до минимума за год.





курс доллара +0,0044 BYN (+0,18%);

курс евро −0,0128 BYN (−0,43%);

курс российского рубля −0,0019 BYN (−0,06%);

корзина валют −0,07%.





Московская биржа

Российский рубль сегодня опять дорожает к доллару на бирже в Москве. Так, за полчаса до полудня средневзвешенный курс доллара упал ещё на 34 копейки до 72,8491 RUB/USD до минимума почти за месяц.





Средневзвешенный курс евро снизился всего на 9 копеек до 86,30 RUB/EUR.