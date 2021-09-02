30 августа на сайте Генеральной прокуратуры появилась новость: некая компания (в тексте она не называется) в январе 2019 года якобы была незаконно зарегистрирована в качестве научно-технологического парка. Статуса технопарка ее лишили и возбудили уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов.

Как удалось выяснить dev.by, речь идет о резиденте ПВТ — ООО «Фермент».

Компания «Фермент» подтвердила изданию утрату статуса субъекта инновационной инфраструктуры — научно-технологического парка — на основании приказа председателя ГКНТ.

Это решение «Фермент» считает необоснованным и готовится обжаловать в суде.





В компании подчеркивают, что деятельность технопарка «Фермент» и его резидентов неоднократно признавалась инновационной. В последний раз — в мае 2021 года на заседании экспертной комиссии, инициированном Комитетом госконтроля и Генпрокуратурой.





Организация официально не располагает информацией об открытии в отношении ее должностных лиц уголовного дела в связи с уклонением от уплаты налогов.





Группа компаний «Фермент» известна на рынке с 1992 года, она специализируется на предложении биотехнологий для сельского хозяйства и промышленности. ООО «Фермент» являлось резидентом ПВТ с 2019 года.





Генпрокуратура 30 августа сообщала, что некая компания в январе 2019 года была незаконно зарегистрирована в качестве научно-технологического парка. Она лишена статуса технопарка, и в ее отно� �нии открыто уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов.