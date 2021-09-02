Несмотря на отсутствие результата пилотных торгов, решено продолжать торговлю нефтепродуктами, составлен график торгов, пишет Officelife.media.





Сайт биржи уточняет, что торги нефтепродуктами организованы по принципу аукциона на повышение цены по всем лотам одновременно. Торговля запланирована на ежедневной основе. Участие в торгах предполагает внесение биржевого задатка.





Ранее начало торгов нефтепродуктами неоднократно переносилось.





Организация торговли нефтепродуктами на площадке БУТБ связана с инициативой госкомпании «Белорусский нефтяной торговый дом», попавшей под санкции США с 3 июня, перевести торговлю экспортными нефтепродуктами на другую площадку.