Выделение Международным валютным фондом Беларуси примерно 1 млрд долларов SDR (специальных прав заимствования) породило негативную реакцию на это в Беларуси и мире. Попытки же воспользоваться ими могут только ухудшить положение белорусских властей, считает эксперт BEROC (Киев) Дмитрий Крук.





«И она (реакция – ред.) может усилиться, если нынешние белорусские власти будут пытаться конвертировать SDR в более ликвидные средства. Полагаю, высока вероятность, что такой шаг может стать триггером, который инициирует обсуждение на международном уровне вопроса о нелегитимности нынешней белорусской власти. В том числе — о полномочиях правительства и Нацбанка представлять Беларусь в таких международных организациях как МВФ. И если такая дискуссия начнется, она может поставить Беларусь в один ряд с Афганистаном или Венесуэлой», — рассказал он в интервью Thinktanks.by.





По его мнению, «в ближайшие полгода или больше SDR будет использоваться лишь для увеличения резервов на бумаге, как это и задумывалось самими инициаторами».





«Логика предоставления этих средств не предполагает их активного использования. В мире не так уж много прецедентов, когда страна прибегала к обмену SDR на валюту. Хотя нынешний раунд предполагает, что эти бумаги будут использоваться более активно, чем ранее, для Беларуси такое развитие событий сомнительно, поскольку политический хвост тянет за собой слишком большой ворох проблем, связанных с легитимностью. Поэтому с большой долей вероятности власть оставит эти бумаги в резерве. По крайней мере, до ситуации крайней нужды», — считает Дмитрий Крук.





Вместе с тем, экономист полагает, что при наличии этих средств в ЗВР белорусские власти «будут с меньшими опасениями пользоваться более ликвидными средствами, которые уже есть в резервах». Если же ситуация в экономике будет ухудшаться Минск может попробовать обменять SDR на одну из международных валют.





«Потенциально такую сделку можно провести с Россией или любой другой страной. Никто не может запретить это сделать, если как в случае, например, с Афганистаном, нет ограничений на использование со стороны МВФ. Но, повторюсь, нынешние белорусские власти, вероятно, понимают, что такой обмен может привести к началу новой кампании по их делегитимизации и потому будут по мере возможности пытаться избежать такого развития событий», — заявил Крук.