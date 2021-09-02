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Полный стабилизец: за 12 лет гречка подорожала в 20 раз!

Посмотрели, как изменились цены на продукты в Минске за 12 лет

«Комсомолка» вооружилась акционной листовкой 12-летней давности и отправилась в один из столичных гипермаркетов сравнить цены на товары ноября 2009-го и августа 2021-го. Результаты эксперимента оставили двойственные чувства.

2009 год… Многим и в нынешнем 2021-м может показаться, что это было только вчера. А ведь, например, курс доллара тогда составлял 0,2724 нынешнего рубля (2724 до деноминации), а талончик на проезд стоил смешные современные 6 копеек (600 рублей на старые деньги). А еще в 2009-м в Беларуси впервые за долгое время случилась одномоментная девальвация белорусского рубля сразу на 20%. Произошло это 2 января.

Тогда же нашу страну приняли в программу Евросоюза «Восточное партнерство», а Александр Лукашенко совершал невиданные по нынешним меркам визиты в Ватикан и Литву. Детское «Евровидение» рукоплескало андеграундному номеру белоруса Юрия Демидовича под названием «Волшебный кролик». 

А вот непосредственно ноябрь 2009-го ознаменовался не самой приятной новостью: в Беларуси и многих других странах отметился свиной грипп. Правда, до печальной славы нынешнего коронавируса ему было ой как далеко…

Впрочем, это лирика. Как и сейчас, в ноябре 2009-го одним из самых актуальных для белорусов вопросом оставались цены. Вернее, их перманентный рост. Тогда, правда, сетевой ритейл был еще не настолько развит. На всю столицу работало с десяток крупных гипермаркетов, а многие по старинке пользовались универсамами у дома, где цены зачастую оказывались выше.

Поэтому акционная газетка за тот период - настоящая удача! Ведь тогда подобный маркетинг был в зачаточном состоянии. Да и дизайн брошюры сейчас вызывает лишь снисходительную улыбку. Никакой тебе кричащей верстки с десятками акций на один разворот, а главным зазывалой за низкими ценами был портрет кубинского революционера Че Гевары: мол, революционное предложение.

Отправляемся в тот самый гипермаркет за МКАД, куда и зазывал в далеком 2009-м знаменитый кубинец. Кстати, в те времена магазин был очень популярном. В первую очередь, за счет мелкооптовой секции с очень выгодными ценами. Возил туда бесплатный автобус - он в строю и сегодня. Сам же дискаунтер к 2021-му претерпел немало изменений. Скажем, мелкооптового отдела там не осталось.

Как считали?


Мы поставили перед собой задачу не просто сравнить цены, а сделать это комплексно. Для начала сравним ортодоксально: в белорусских рублях. А после переведем значения в доллары США, ведь так будет гораздо понятнее и честнее с точки зрения среднего заработка.

Не забудем о том, что многие бренды уже канули в лету (мы выбирали аналогичные продукты по весу), а объем некоторых товаров изменился. В таком случае мы пересчитаем стоимость по весу упаковки в 2009 году. Ах, да: все цены до деноминации мы перевели в современные значения. Однако для любителей вернуться в то время, когда трава была зеленее, в скобках укажем и оригинальные цифры. Ну что ж, берем тележку и поехали!

Вместо эпилога

Честно говоря, результаты эксперимента оставили двойственные чувства. На потребительском уровне кажется, что цены рвут вверх без остановки. По факту же, хоть многие позиции выросли в цене в 10 - 12 раз, из-за параллельного роста курса доллара США цена в целом осталась такой же. А учитывая разницу зарплат в долларах (в 2021-м они выше), покупательская способность на многие товары стала еще выше.

Но есть и интересные случаи. Так, креветки замороженные в белорусских рублях подорожали примерно в 25 раз. В американской валюте рост не столь ощутим: примерно в 3 раза. Гречка подросла в 20 раз (в долларах - в 2 раза), а макароны в долларах потеряли треть цены, хотя в «зайчиках» стали дороже почти вшестеро!

Конечно, наша выборка нерепрезентативна. В продуктовой корзине не оказалось мяса и других ходовых товаров. Точный уровень инфляции посчитать таким образом довольно сложно, но понять общую тенденцию вполне реально.
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