Такие данные приведены в подготовленном Национальным статистическим комитетом РБ статистическом сборнике «Информационное общество в Республике Беларусь».





Это почти половина чистой прибыли, полученной всеми нефинансовыми организациями Беларуси, составлявшей 6,1 млрд. рублей. Практически весь прирост прибыли обеспечили организации, зарегистрированные в Парке высоких технологий. Прибыль в 2020 году увеличилась у них на 0,65 млрд. рублей и достигла 1,665 млрд. рублей.





При этом число организаций в ПВТ в 2020 году выросло по сравнению с 2019 годом на 211 и достигло 962-х. А с 2014 года оно увеличилось примерно в 7 раз.





Численность работников в ПВТ за 7 лет выросла примерно в 3,5 раза — до 65,2 тыс. человек. Рост данного параметра наблюдался и в 2020 году: на 10,3 тыс. человек. Доля сотрудников ПВТ в численности работников всего информационно-коммуникационного сектора РБ в 2020 году составила 54,9%, хотя в 2014 году она равнялась 20,3%.





Экспорт товаров, относящихся к информационно-коммуникационным технологиям, увеличился с 341,2 млн. долларов в 2014 году до 404,9 млн. долларов в 2020 году. В то же время экспорт услуг данного сектора экономики вырос с 897 млн. долларов до 2 685,2 млн. долларов. Этот рост обеспечили компьютерные услуги, объем предоставления которых поднялся с 684,3 млн. долларов до 2 509,9 млн. долларов.





Удельный вес экспорта услуг сферы информационно-коммуникационных технологий в общем объеме экспорта белорусских услуг вырос с 11,4% в 2014 году до 30,7% в 2000 году. При этом удельный вес экспорта услуг сферы ИКТ организаций — резидентов ПВТ в общем объеме экспорта услуг сферы ИКТ увеличился с 63,2% до 88,9%.





При этом число организаций, работающих в секторе информационно-коммуникационных технологий, увеличилось не так значительно, как их экономические показатели: с 4 491 до 5 341.





К информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) в Беларуси относятся организации, занимающиеся предоставлением информационных услуг, под которыми понимаются, в основном, услуги по программированию, организации в секторе контента и СМИ, а также организации, занимающиеся производством оборудования (компьютеров, бытовой техники, комплектующих и т. п.), и торговлей в данной сфере.





Растет в Беларуси, в основном сектор программирования, и если в информационных технологиях с 2016 года по 2020 года число организаций увеличилось с 2 323 до 3 574, то в секторе контента и СМИ — выросло всего на 1 организацию — до 999.





Валовая добавленная стоимость в сфере информационно-коммуникационных технологий с 2016 года выросла с 4,27 млрд. рублей до 10,82 млрд. рублей в 2020 году. А доля данной сферы экономики в ВВП с 2014 по 2020 год выросла с 3% до 7,4%. При этом в 2019 году данный показатель составлял 6,5%, то есть рост имел место и в прошлом году.





Основной вклад в долю в ВВП внесли информационные технологии — 5,5%.





Сектор контента и СМИ обеспечил в 2020 году всего 0,3% ВВП, причем эта доля за 5 лет не изменилась.





Численность работников в сфере информационно-коммуникационных технологий РБ с 2016 по 2020 год выросла с 85,4 тыс. человек до 118,8 тыс. человек. Весь прирост обеспечили информационные технологии, где занятость увеличилась с 43,9 тыс. человек до 80,1 тыс. человек. А в сфере контента и СМИ число работников снизилось с 15,4 тыс. человек до 13,6 тыс. человек.





Информационный бизнес сосредоточен, в основном, в Минске. Там работают 3 721 организаций из сектора ИКТ из 5 341. Они обеспечивают валовую добавленную стоимость в размере 8,49 млрд. рублей из 10,82 млрд. рублей.





Соответственно и зарплата у работников данной отрасли экономики выше в Минске — в среднем 4 790,8 рубля в 2020 году. Это примерно в 2 раза больше, чем в регионах. И работников в сфере информационно-коммуникационных технологий в Минске больше всего: 87,04 тыс. из 118,8 тыс. в целом по стране.